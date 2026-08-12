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Gridih News: खराब चापाकलों की हुई मरम्मत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: डुमरी में पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष रोहित कुमार की पहल पर, डुमरचुटियो पंचायत के खांकी कला में खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत कराई गई है। यह मरम्मत गांव के विभिन्न स्थानों जैसे कब्रिस्तान के पास और कई घरों के निकट की गई है।

Gridih News: खराब चापाकलों की हुई मरम्मत

Gridih News: डुमरी, प्रतिनिधि। पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष रोहित कुमार की पहल पर डुमरचुटियो पंचायत के खांकी कला में खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत संबंधित विभाग के द्वारा करा दी गई है। गांव के जिन स्थानों पर खराब चापाकलों की मरम्मत कराई गई है उसमें कब्रिस्तान के पास, अहमद अंसारी, स्व. सफल अंसारी, रियासत अंसारी, सहदेव यादव, संजय यादव, खैटा तुरी, अनवर अंसारी, दिनेश सिंह व चरकू सिंह के घर के पास खराब चापाकलों की मरम्मति कराई गई।

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