Gridih News: भलपहरी उत्क्रमित मध्य विद्यालय के अध्यक्ष बने शम्भू
Gridih News: ताराटांड़ पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय भलपहरी में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से शम्भू ठाकुर को अध्यक्ष, आशा देवी को उपाध्यक्ष और सिंधु देवी को संयोजिका नियुक्त किया गया। बैठक में अभिभावकों और अन्य सदस्य शामिल हुए।
Gridih News: ताराटांड़, प्रतिनिधि। गांडेय प्रखंड के ताराटांड़ पंचायत अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय भलपहरी में सोमवार को बैठक आयोजित कर विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। समिति के पुनर्गठन के पूर्व पर्यवेक्षक विरेन्द्र प्रसाद सिंह ने चुनाव प्रक्रिया से लोगों को अवगत कराया। बैठक में विद्यालय में अध्यनरत पोषक क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के माता-पिता, अभिभावक, वार्ड सदस्य, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, आंगनबाड़ी सेविका समेत अन्य की उपस्थिति में विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। सर्वसम्मति से शम्भू ठाकुर को प्रबंधन समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया एवं आशा देवी को उपाध्यक्ष व सिंधु देवी को संयोजिका मनोनीत किया गया। मौके पर वार्ड सदस्य विजय कुमार एकघरा, आंगनबाड़ी सेविका तपती घोष, प्रधानाध्यापक छोटेलाल हेम्ब्रम, शिक्षक पंकज कुमार, अनुप्रिया बास्की, धर्मेन्द्र कुमार चौबे, आइसीटी शिक्षक राहुल कुमार गुप्ता, सुरेंद्र कुमार यादव, पवन स्वर्णकार, शंकर पंडित, पवन ठाकुर, महेंद्र पंडित, अवधेश पंडित, मनंजय पंडित, संतोष ठाकुर, ललिता देवी, रेखा देवी, रेणु देवी आदि उपस्थित थे।
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