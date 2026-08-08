Gridih News: उउवि चौथा में विद्यालय प्रबंध समिति का पुनर्गठन
Gridih News: बगोदर में उत्क्रमित उच्च विद्यालय चौथा के प्रबंधन समिति के पुनर्गठन के लिए बैठक आयोजित की गई। लगभग 150 अभिभावकों ने भाग लिया। जलेश्वर महतो ने चुनाव प्रक्रिया और समिति के उद्देश्यों की जानकारी दी। दिलीप यादव को अध्यक्ष और बसंती देवी को उपाध्यक्ष चुना गया। नई समिति के अन्य सदस्य भी चुने गए।
Gridih News: बगोदर, प्रतिनिधि। उत्क्रमित उच्च विद्यालय चौथा में विद्यालय प्रबंधन समिति के पुनर्गठन को लेकर विद्यालय परिसर में एक बैठक की गई। बैठक में लगभग 150 अभिभावकों ने उपस्थिति दर्ज कराई। बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में जलेश्वर महतो उपस्थित थे। उन्होंने अभिभावकों को विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन, चुनाव प्रक्रिया, उद्देश्यों एवं कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समिति का मुख्य उद्देश्य विद्यालय के विकास, बच्चों की शिक्षा और सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में सहयोग करना है। सर्वसम्मति से चुनाव हुआ। नई समिति का गठन किया गया। दिलीप यादव को अध्यक्ष एवं बसंती देवी को उपाध्यक्ष चुना गया।
सदस्य के रूप में भारती देवी, सावित्री देवी, राजेन्द्र रविदास, अशोक यादव, अमित यादव सहित अन्य को चुना गया। बैठक में प्रभारी मुखिया विनोद कुमार रजक, प्रधानाध्यापक रंजीत कुमार रवि, दीपक मुंडा, सतीश मिश्रा, अनुप कुमार, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि धनेश्वर यादव, महेश यादव, तुलसी रविदास, शंकर रविदास, फूलमती देवी, सरिता देवी, अनीता देवी, उषा देवी, शीला देवी, सोनिया देवी सहित बड़ी संख्या में अभिभावक और शिक्षक मौजूद थे।
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