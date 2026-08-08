Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gridih News: उउवि चौथा में विद्यालय प्रबंध समिति का पुनर्गठन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
Follow us on Google News
share

Gridih News: बगोदर में उत्क्रमित उच्च विद्यालय चौथा के प्रबंधन समिति के पुनर्गठन के लिए बैठक आयोजित की गई। लगभग 150 अभिभावकों ने भाग लिया। जलेश्वर महतो ने चुनाव प्रक्रिया और समिति के उद्देश्यों की जानकारी दी। दिलीप यादव को अध्यक्ष और बसंती देवी को उपाध्यक्ष चुना गया। नई समिति के अन्य सदस्य भी चुने गए।

Gridih News: उउवि चौथा में विद्यालय प्रबंध समिति का पुनर्गठन

Gridih News: बगोदर, प्रतिनिधि। उत्क्रमित उच्च विद्यालय चौथा में विद्यालय प्रबंधन समिति के पुनर्गठन को लेकर विद्यालय परिसर में एक बैठक की गई। बैठक में लगभग 150 अभिभावकों ने उपस्थिति दर्ज कराई। बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में जलेश्वर महतो उपस्थित थे। उन्होंने अभिभावकों को विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन, चुनाव प्रक्रिया, उद्देश्यों एवं कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समिति का मुख्य उद्देश्य विद्यालय के विकास, बच्चों की शिक्षा और सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में सहयोग करना है। सर्वसम्मति से चुनाव हुआ। नई समिति का गठन किया गया। दिलीप यादव को अध्यक्ष एवं बसंती देवी को उपाध्यक्ष चुना गया।

ये भी पढ़ें:Hazaribagh News: लालकिशुन अध्यक्ष पिंकी बनी उपाध्यक्ष

सदस्य के रूप में भारती देवी, सावित्री देवी, राजेन्द्र रविदास, अशोक यादव, अमित यादव सहित अन्य को चुना गया। बैठक में प्रभारी मुखिया विनोद कुमार रजक, प्रधानाध्यापक रंजीत कुमार रवि, दीपक मुंडा, सतीश मिश्रा, अनुप कुमार, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि धनेश्वर यादव, महेश यादव, तुलसी रविदास, शंकर रविदास, फूलमती देवी, सरिता देवी, अनीता देवी, उषा देवी, शीला देवी, सोनिया देवी सहित बड़ी संख्या में अभिभावक और शिक्षक मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:Dumka News: विद्यालय प्रबंधन समिति के पुनर्गठन को लेकर हुई बैठक
ये भी पढ़ें:Dumka News: प्राथमिक विद्यालय हंसडीहा में प्रबंधन समिति का गठन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gridih News Election Bagodar अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।