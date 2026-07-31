Gridih News: सरकारी विद्यालयों में आमसभा में प्रबंधन कमेटी का गठन

Gridih News: देवरी। देवरी के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में गुरुवार को प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में आमसभा का आयोजन किया गया। जिससे उपस्थित अभिभावकों एवं ग्रामीणों की आम सहमति के बाद विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय नेकपुरा में पर्यवेक्षक अरुण राम की उपस्थिति में विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। जिसमें उपेंद्र यादव को अध्यक्ष व दुलारी देवी को उपाध्यक्ष चुना गया। मध्य विद्यालय मकडीहा में पर्यवेक्षक कौशर अंसारी व प्रधानाध्यापक सेलोफिना मुर्मू की उपस्थिति में आयोजित आम सभा में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के पद पर बमशंकर राय तथा उपाध्यक्ष के पद पर रीना देवी को चुना गया।

मध्य विद्यालय चतरो में पर्यवेक्षक मुस्लिम अंसारी की उपस्थिति में बीस सदस्यीय समिति का पुनर्गठन किया गया। जहां सरस्वती से गणेश हाजरा को अध्यक्ष व छीना देवी को उपाध्यक्ष के पद पर चयन किया गया। प्राथमिक विद्यालय मनकडीहा में पर्यवेक्षक संजय देव एवं प्रधानाध्यापक नित्यानंद पांडेय की उपस्थिति में प्रबंधन समिति की बैठक में महेश दास को अध्यक्ष एवं मरियम बीवी को उपाध्यक्ष चुना गया। मध्य विद्यालय बांसडीह में पर्यवेक्षक मंसूर अंसारी व प्रधानाध्यापक मंटू कुमार सिंह की उपस्थिति में समिति का पुनर्गठन किया गया। जहां जगदंबी कुमार राय को अध्यक्ष एवं पिंकू देवी को उपाध्यक्ष के पद पर चयन किया गया। उमवि टोलाटांड़ में पर्यवेक्षक प्रभुनारायण ठाकुर व प्रधानाध्यापक ब्रह्मदेव कुमार निराला की उपस्थिति में आयोजित आमसभा में प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष के पद पर धीरेंद्र राय व पूजा देवी को उपाध्यक्ष चुना गया। परसाटांड़ हिंदी में जूली देवी को अध्यक्ष व अनूप तिवारी को उपाध्यक्ष चुना गया।