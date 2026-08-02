Gridih News: सरकारी विद्यालयों में स्कूल प्रबंधन समिति का पुनर्गठन
Gridih News: देवरी के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में ग्रामीणों द्वारा आमसभा का आयोजन कर प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। इस दौरान विभिन्न विद्यालयों के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए, जिसमें समसुद्दीन अंसारी, रेशमा देवी, पंचानन्द सिंह, मीनाक्षी कुमारी, भोला सिंह, रंजीत कुमार राय, और आशिफ आलम शामिल हैं।
Gridih News: देवरी। देवरी के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में शनिवार को ग्रामीणों द्वारा आमसभा का आयोजन कर प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया।
प्रबंधन समिति का गठन
अंचल क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय धरपहरी में पर्यवेक्षक अवधेश कुमार राय व प्रधानाध्यापक अनिल कुमार रजक की उपस्थिति में प्रबंधन समिति का गठन किया गया। जिसमें समसुद्दीन अंसारी को अध्यक्ष, ललिता देवी को उपाध्यक्ष चुना गया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय फतेहपुर में पर्यवेक्षक अरुण कुमार राम व प्रधानाध्यापक शहाबुद्दीन अंसारी की उपस्थिति में स्कूल प्रबंधन समिति का पुनर्गठन कर रेशमा देवी को अध्यक्ष व चंदन कुमार को उपाध्यक्ष बनाया गया।
अन्य विद्यालयों का पुनर्गठन
उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेड़ोडीह में पर्यवेक्षक किशुन साव व प्रधानाध्यापक अरुण कुमार मेहता की उपस्थिति में प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। जिसमे पंचानन्द सिंह को अध्यक्ष व लक्ष्मी देवी को उपाध्यक्ष, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरोटांड़ में पर्यवेक्षक अविनाश सिन्हा व प्रधानध्यापक मनमोहन कुमार राय की उपस्थित में मीनाक्षी कुमारी अध्यक्ष, पुनीत prasाद वर्मा को उपाध्यक्ष, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरवाडीह में पर्यवेक्षक कृष्ण कुमार चौधरी, हेडमास्टर परमेश्वर नापित के नेतृत्व में भोला सिंह को अध्यक्ष व रुबी देवी को उपाध्यक्ष, उत्क्रमित मध्य विद्यालय घाघरा में पर्यवेक्षक संजय कुमार देव एवं हेडमास्टर संजय सिंह के नेतृत्व में रंजीत कुमार राय को अध्यक्ष, उषा देवी को उपाध्यक्ष, प्राथमिक विद्यालय ढेंगाडीह उर्दू में पर्यवेक्षक पवन कुमार सिंह एवं एवं शिवली खान के नेतृत्व में आशिफ आलम को अध्यक्ष एवं तब्बसुम आरा को उपाध्यक्ष के पद पर चयन किया गया।
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