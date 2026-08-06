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Gridih News: बगोदर कॉलेज में रंगोली एवं क्ले मॉडलिंग प्रतियोगिता आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: बगोदर, प्रतिनिधि। रामकृष्ण विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन में रंगोली एवं क्ले मॉडलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉ. अरुण कुमार दुबे ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों को अपनी कल्पना शक्ति और कौशल दिखाने का मौका देती हैं। कार्यक्रम के अंत में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

Gridih News: बगोदर कॉलेज में रंगोली एवं क्ले मॉडलिंग प्रतियोगिता आयोजित

Gridih News: बगोदर, प्रतिनिधि। रामकृष्ण विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन बगोदर में बुधवार को प्रशिक्षु छात्र-छात्राओं के बीच रंगोली एवं क्ले मॉडलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन एवं प्रबंधन राष्ट्रीय सेवा योजना के पदाधिकारी प्रो. प्रशांत कुमार कुंदन, प्रो. डॉ. महतो लक्ष्मी खेमलाल एवं प्रो. डॉ. लक्ष्मी कुमारी ने किया।

कार्यक्रम का महत्व

इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. अरुण कुमार दुबे ने कहा कि रचनात्मकता और कला को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों को अपनी कल्पना शक्ति और कलात्मक कौशल दिखाने का सुनहरा अवसर देती हैं। महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष डॉ. जगदीश प्रसाद मेहता ने छात्र-छात्राओं की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम लोगों को एक सूत्र में बांधते हैं और आपसी सहयोग की भावना बढ़ाते हैं।

विजेताओं का सम्मान

डॉ. महतो लक्ष्मी खेमलाल ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह रंगोली से आंगन सजता है, उसी तरह जीवन में भी खुशहाली के रंग भरने चाहिए। कार्यक्रम में महाविद्यालय सचिव शैलेंद्र कुमार मालव, प्राचार्य डॉ. अरुण कुमार दुबे, विभागाध्यक्ष डॉ. जगदीश प्रसाद मेहता सहित प्रो. चंद्रशेखर प्रसाद रजक, प्रो. सर्वेश कुमार शुक्ला, प्रो. राकेश कुमार, प्रो. कमलेश कुमार पांडे, प्रो. शैलेष कुमार, प्रो. विक्रमादित्य कुमार एवं बीएड और डीएलएड के सभी प्रशिक्षु उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में विजेता छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया गया।

प्रश्नोत्तर

यह प्रतियोगिता कब आयोजित की गई?
यह प्रतियोगिता बुधवार को आयोजित की गई।
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