Gridih News: हाथियों ने सात महीनें में पांच लोगों की ले ली जान

Gridih News: बिरनी, प्रतिनिधि। बिरनी प्रखंड में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है। वन विभाग की टीम प्रतिदिन प्रभावित क्षेत्रों में कैंप कर हाथियों की गतिविधियों पर नजर रख रही है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील भी कर रही है। बावजूद हाथियों के हमले की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। साल 2026 में जनवरी से जुलाई के बीच सात माह के दौरान हाथियों के हमले में पांच लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा हाथियों के झुंड द्वारा फसलों और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में भय का माहौल है। प्रभारी वनपाल अबोध महथा ने बताया कि हमारी टीम लगातार पेट्रोलिंग कर हाथियों के गांव में घुसने से बचा रहे हैं, बावजूद सात महीने में पांच लोगों की मौत हो जाना बेहद ही दु:खद है। बताया कि गादी में दो लोगों की मौत, बांगराकला, कर्री एवं जरीडीह में एक-एक लोगों की मौत हो गई है। बीते सोमवार को जरीडीह में एक व्यक्ति की लापरवाही की वजह से मौत हुई। बताया कि हमारी टीम सुबह 4 बजे से गांव में कैंप कर ग्रामीणों को सचेत कर रहे थे कि हाथी आपके गांव के आसपास है उसके नजदीक नहीं जाएं। स्थानीय मुखिया के निर्देश पर सभी विद्यालयों में छुट्टी कर दिया गया, ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो। बावजूद शाम होते होते एक व्यक्ति हाथी के सामने चला गया, जिसे हाथियों के झुंड ने कुचल कर मार दिया।

हाथियों को देखने उमड़ती है भीड़

प्रभारी वनपाल योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि जिस गांव में पहली बार हाथी जा रहा है, वहां के ग्रामीण हाथी को देखने के उमड़ पड़ते हैं। हमारी टीम माइक से एनाउंस करती है कि हाथी के नजदीक नहीं जाएं बावजूद लोग नहीं मानते हैं। हर किसी के हाथ में मोबाइल रहता है सभी हाथियों के झुंड के अपने फोन में कैद करना चाहते हैं। बताया कि हाथियों का झुंड आदमी को देखकर चिढ़ता है। उसे लगता है कि भीड़ मुझे मारने आ रहा है। हालांकि हमारी टीम ने अब तक हाथी को गांव घुसने नहीं दिया है। उसे पेट्रोलिंग कर गांव के बाहर जंगल में किया गया है, बावजूद ग्रामीणों का हुजूम जंगल एवं खेत की ओर जाकर उसका फोटो खींच रहे हैं। जिस वजह से दुर्घटना हो रही है। यदि रात में हाथियों का झुंड किसी गांव में प्रवेश करता है और ग्रामीण सूचना देते हैं तो हमारी टीम गांव पहुंच कर हाथी को गांव से बाहर करने की कोशिश करते हैं। फसल एवं अन्य नुकसान की भरपाई किया जा सकता है, परंतु किसी की मौत हो जाने के बाद परिवार के सदस्य की भरपाई नहीं की जा सकती है। सरकार का मुआवजा उस परिवार के लिए कुछ भी नहीं है। इस वजह से सचेत रहें हाथियों को भगाने का प्रयास आप बिल्कुल भी न करें। विभाग को सूचना दें, हमारी टीम 24 घंटा उपलब्ध है। आपकी सूचना पर तुरंत ही हम पहुंच जाएंगे। फिलहाल हाथियों के झुंड को कोडरमा जंगल में प्रवेश करा दिया गया है। हमारी टीम चानों एवं राजमानियां में पेट्रोलिंग भी कर रही है।