Gridih News: जमुआ: दो दिनों की बारिश से खरीफ फसलों को उम्मीद
Gridih News: जमुआ प्रखंड क्षेत्र में दो दिनों की बारिश से खरीफ फसलों को नई संजीवनी मिली है। धान की रोपनी में तेजी आई है और कृषि विभाग किसानों को प्रेरित कर रहा है। मौसम की अनुकूलता से बारिश होने पर उत्पादन लक्ष्य पूरे होने की उम्मीद है। मक्का, अरहर, और अन्य फसलों की खेती भी जारी है।
Gridih News: जमुआ। जमुआ प्रखंड क्षेत्र में पिछले दो दिनों के दौरान हुई बारिश से खरीफ फसलों को नई संजीवनी मिली है। बारिश के बाद धान रोपनी में तेजी आई है। कृषि विभाग की ओर से किसानों को शेष रकबे में जल्द रोपनी पूरी करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि अब मौसम अनुकूल होने से धान की खेती में तेजी आने की उम्मीद है। यदि आनेवाले दिनों में अच्छी बारिश होती रही तो प्रखंड क्षेत्र में खरीफ फासलों का आच्छादन लक्ष्य के अनुरूप हो सकेगा। कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जुलाई में अपेक्षित वर्षा नहीं होने से खेती की रफ्तार प्रभावित हुई है। लेकिन अगस्त की शुरुआत में हुई बारिश से स्थिति में सुधार आई है। मौसम विभाग ने भी आनेवाले दिनों में भी अच्छी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में किसानों को बीज उर्वरक व तकनीकी सलाह उपलब्ध कराई जाती है। ताकि प्रखंड क्षेत्र में खरीफ फसलों का लक्ष्य समय पर पूरा किया जा सके。
इन फसलों का भी बढ़ रहा आच्छादन
प्रखंड क्षेत्र में धान के साथ मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, मूंगफली व तिल की खेती भी जारी है। कृषि विभाग के अनुसार मक्का की खेती सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है। दलहनी फसलों पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। ताकि किसानों की आय बढ़ सके। विभाग किसानों को प्रभावित उर्वरक व तकनीकी मार्ग दर्शन उपलब्ध करा रहा है। साथ ही प्रखंड स्तर पर कृषि कर्मियों को नियमित रूप से खेतों का निरीक्षण कर किसानों को समय पर सलाह देने का निर्देश दिया गया है。
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