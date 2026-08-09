Gridih News: घाघरा साइंस कॉलेज में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन
Gridih News: बगोदर में घाघरा साइंस कॉलेज में शनिवार को क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सिद्धांतों के अनुसार, छात्रों को एसआईआर के महत्व और प्रक्रिया की जानकारी दी गई। प्रतियोगिता में 11वीं और 12वीं के छात्रों ने पुरस्कार जीते। कार्यक्रम में प्राचार्य और शिक्षकों ने विजेताओं को सम्मानित किया और प्रतियोगिताओं के महत्व पर प्रकाश डाला।
Gridih News: बगोदर। घाघरा साइंस कॉलेज में शनिवार को क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही एसआईआर के संबंध में विद्यार्थियों को विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में राजनीति शास्त्र के शिक्षक सह नोडल अधिकारी सुधीर कुमार ने एसआईआर के उद्देश्य, महत्व और प्रक्रिया के बारे में बताया। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि एसआईआर किस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करता है और इसमें आमजन की भागीदारी क्यों जरूरी है। क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान 11वीं कला वर्ग की छात्रा, द्वितीय स्थान 12वीं कला वर्ग का छात्र एवं तृतीय स्थान 12वीं विज्ञान वर्ग का छात्र रहा है। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के लिए राशि, अलिशा, सोनाक्षी, सेकेंड पुरस्कार के लिए मंटू साव, सूरज महतो, सोनू माली, पियुष पांडेय, गौरव कुमार सिंह, थर्ड पुरस्कार के लिए पायल कुमारी, सिमरन सिन्हा, खुशी कुमारी, गुलबाशा परवीण एवं कार्तिकी कुमारी चयनित हुईं।
विजेता छात्र-छात्राओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ. वसीम अहमद सहित प्रो विजय कुमार मिश्रा, प्रो भावना कुमारी यादव, प्रो श्रद्धा मिश्रा, डॉ. अनुपम अंजलि सिन्हा, प्रो सुधीर कुमार राम, प्रो सुभाष कुमार, प्रो विनोद कुमार यादव, प्रो पंकज कुमार, प्रो बुधन महतो, प्रो रवि कुमार, सुरभि कुमारी, गायत्री महतो, कामेश्वर कुमार, विक्की रजक, बिरेंद्र आदि शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित थे। प्राचार्य डॉ. वसीम अहमद ने सभी प्रतिभागियों और विजेताओं को बधाई दी और कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के ज्ञान और आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं।
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