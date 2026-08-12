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Gridih News: रांची-देवघर मुख्य मार्ग जाम कर विरोध प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: बिरनी,प्रतिनिधि। राजधानी रांची में जेपीएससी एवं जेएसएससी के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा की ओर से मंगलवार को पूरे झारखं

Gridih News: रांची-देवघर मुख्य मार्ग जाम कर विरोध प्रदर्शन

Gridih News: बिरनी, प्रतिनिधि। राजधानी रांची में जेपीएससी एवं जेएसएससी के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा की ओर से मंगलवार को पूरे झारखंड में चक्का जाम किया गया। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के निर्देश पर बिरनी में भी भाजपाइयों ने रांची - देवघर मुख्य मार्ग को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई और कई वाहन जाम में फंस गए। भाजपा नेता लक्ष्मण दास ने बताया कि शांति पूर्वक विधानसभा घेराव करने जा रहे विद्यार्थियों को हेमंत सरकार की पुलिस लाइट बंद कर बर्बरता पूर्वक मारा जिससे कई विद्यार्थी घायल हो गए। हालांकि 3 घंटे बाद सड़क जाम को खोल दिया गया।

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इस दौरान प्रेमचंद कुशवाहा, दिलीप रविदास, राजदेव साव, लक्ष्मण सिंह, रामकिशुन वर्मा, बैंकुठ वर्मा, दिनेश तुरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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