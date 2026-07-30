Gridih News: जमुआ प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू
Gridih News: जमुआ में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है, जिसका नेतृत्व समाजसेवी गौतम सागर राणा कर रहे हैं। आंदोलनकारियों ने प्रशासन पर योजनाओं में अनियमितताओं और जनता की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। 14 सूत्री मांगों की पूर्ति नहीं होने तक धरना जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
Gridih News: जमुआ। कथित भ्रष्टाचार के विरोध में बुधवार से जमुआ प्रखंड मुख्यालय के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन धरना व प्रदर्शन की शुरुआत की गई है। इस आंदोलन का नेतृत्व समाजसेवी गौतम सागर राणा कर रहे हैं। उनके साथ कई सामाजिक कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक और समर्थक भी धरना स्थल पर मौजूद हैं। धरना पर बैठे आंदोलनकारियों का आरोप है कि प्रखंड में विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितताएं, भ्रष्टाचार और आम जनता की समस्याओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। उनका कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायतें की गई और आवेदन दिया गया बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्हें अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने का निर्णय लेना पड़ा। समाजसेवी गौतम सागर राणा ने कहा कि यह आंदोलन किसी व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, बल्कि क्षेत्र की जनता के अधिकारों और पारदर्शी प्रशासन की मांग को लेकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी 14 सूत्री मांगों पर प्रशासन की ओर से ठोस पहल नहीं होती, तब तक धरना जारी रहेगा。
प्रदर्शनकारियों की मांगें
धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की और सरकार से भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई की मांग की। आंदोलनकारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगों की अनदेखी की गई तो भविष्य में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। धरना में शामिल लोगों ने प्रशासन से मांग की कि सरकारी योजनाओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों एवं कर्मियों पर कार्रवाई की जाए तथा आम जनता को योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा उन्होंने विकास कार्यों में पारदर्शिता, जन शिकायतों का समयबद्ध समाधान तथा प्रखंड कार्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार सहित कुल 14 सूत्री मांगों को लागू करने की मांग की है।
प्रशासन की प्रतिक्रिया
फिलहाल प्रशासन की ओर से इस धरना को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। स्थानीय लोगों की नजरें अब प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। यदि वार्ता के माध्यम से समाधान नहीं निकलता है, तो यह आंदोलन आनेवाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है
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