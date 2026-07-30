Gridih News: जमुआ प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू

Gridih News: जमुआ। कथित भ्रष्टाचार के विरोध में बुधवार से जमुआ प्रखंड मुख्यालय के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन धरना व प्रदर्शन की शुरुआत की गई है। इस आंदोलन का नेतृत्व समाजसेवी गौतम सागर राणा कर रहे हैं। उनके साथ कई सामाजिक कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक और समर्थक भी धरना स्थल पर मौजूद हैं। धरना पर बैठे आंदोलनकारियों का आरोप है कि प्रखंड में विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितताएं, भ्रष्टाचार और आम जनता की समस्याओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। उनका कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायतें की गई और आवेदन दिया गया बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्हें अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने का निर्णय लेना पड़ा। समाजसेवी गौतम सागर राणा ने कहा कि यह आंदोलन किसी व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, बल्कि क्षेत्र की जनता के अधिकारों और पारदर्शी प्रशासन की मांग को लेकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी 14 सूत्री मांगों पर प्रशासन की ओर से ठोस पहल नहीं होती, तब तक धरना जारी रहेगा。