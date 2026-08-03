Gridih News: गिरिडीह कॉलेज में प्रेमचंद स्मृति व्याख्यान का आयोजन
Gridih News: गिरिडीह कॉलेज में जन संस्कृति मंच द्वारा प्रेमचंद स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस वर्ष का विषय 'साहित्य का उद्देश्य, संदर्भ: प्रेमचंद' था। मुख्य वक्ता डॉ. गुलाम समदानी ने प्रेमचंद और हिंदी-उर्दू साहित्य के प्रगतिशील लेखकों के योगदान पर चर्चा की। अंत में कवि प्रदीप कुमार गुप्ता को प्रेमचंद स्मृति सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया।
Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। जन संस्कृति मंच (जसम), गिरिडीह द्वारा रविवार को गिरिडीह कॉलेज में प्रेमचंद स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस वर्ष संगोष्ठी का विषय साहित्य का उद्देश्य, संदर्भ: प्रेमचंद रखा गया था। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए जसम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं गिरिडीह कॉलेज के हिंदी प्रोफेसर डॉ. बलभद्र ने कहा कि प्रेमचंद ने केवल प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता ही नहीं की, बल्कि इसकी नींव और उद्देश्य तय करने में भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 1936 में हंस पत्रिका में प्रगतिशील लेखकों में नई स्फूर्ति का जिक्र करते हुए कहा कि गिरिडीह के साहित्यिक माहौल में साहित्य के नवयुग की संभावना दिख रही है।
मुख्य वक्ता डॉ. गुलाम समदानी ने प्रेमचंद से पूर्व उर्दू अदब के योगदान और हिंदी-उर्दू के प्रगतिशील लेखकों को एकजुट करने में सज्जाद ज़हीर, मौलवी अब्दुल हक, जोश मलीहाबादी के साथ प्रेमचंद के योगदान पर प्रकाश डाला। डॉ. शैलेन्द्र कुमार शुक्ल और डॉ. महेश सिंह ने प्रेमचंद को उद्धृत करते हुए कहा कि साहित्यकार का काम केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को दिशा दिखाना है। जो साहित्यकार समाज की हलचलों से बेखबर हो, उसके लिए इस दुनिया में जगह नहीं है। संगोष्ठी का संचालन शंकर पांडेय और अध्यक्षता जसम झारखंड के कार्यकारी अध्यक्ष जावेद इस्लाम ने की। अंत में गिरिडीह के कवि प्रदीप कुमार गुप्ता को प्रेमचंद स्मृति सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। पिछले वर्ष यह सम्मान शायर कलीम साजिद को मिला था। समापन पर कलीम साजिद के संचालन में मुशायरा सह कवि सम्मेलन हुआ। इसमें गगन शाहा, नवीन सिन्हा, संजय करुणेश, शमीम अख्तर सहित दर्जनों कवियों-शायरों ने रचनाएं प्रस्तुत कीं। कार्यक्रम में भाकपा-माले के अशोक पासवान, रामदेव विश्वबंधु, अरुण कुमार, राजेन्द्र त्रिपाठी सहित कई बुद्धिजीवी उपस्थित थे।
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