Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gridih News: गिरिडीह कॉलेज में प्रेमचंद स्मृति व्याख्यान का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
Follow us on Google News
share

Gridih News: गिरिडीह कॉलेज में जन संस्कृति मंच द्वारा प्रेमचंद स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस वर्ष का विषय 'साहित्य का उद्देश्य, संदर्भ: प्रेमचंद' था। मुख्य वक्ता डॉ. गुलाम समदानी ने प्रेमचंद और हिंदी-उर्दू साहित्य के प्रगतिशील लेखकों के योगदान पर चर्चा की। अंत में कवि प्रदीप कुमार गुप्ता को प्रेमचंद स्मृति सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया।

Gridih News: गिरिडीह कॉलेज में प्रेमचंद स्मृति व्याख्यान का आयोजन

Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। जन संस्कृति मंच (जसम), गिरिडीह द्वारा रविवार को गिरिडीह कॉलेज में प्रेमचंद स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस वर्ष संगोष्ठी का विषय साहित्य का उद्देश्य, संदर्भ: प्रेमचंद रखा गया था। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए जसम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं गिरिडीह कॉलेज के हिंदी प्रोफेसर डॉ. बलभद्र ने कहा कि प्रेमचंद ने केवल प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता ही नहीं की, बल्कि इसकी नींव और उद्देश्य तय करने में भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 1936 में हंस पत्रिका में प्रगतिशील लेखकों में नई स्फूर्ति का जिक्र करते हुए कहा कि गिरिडीह के साहित्यिक माहौल में साहित्य के नवयुग की संभावना दिख रही है।

ये भी पढ़ें:Dhanbad News: प्रतिरोध की शक्ति देता है प्रेमचंद का साहित्य : डॉ मृणाल

मुख्य वक्ता डॉ. गुलाम समदानी ने प्रेमचंद से पूर्व उर्दू अदब के योगदान और हिंदी-उर्दू के प्रगतिशील लेखकों को एकजुट करने में सज्जाद ज़हीर, मौलवी अब्दुल हक, जोश मलीहाबादी के साथ प्रेमचंद के योगदान पर प्रकाश डाला। डॉ. शैलेन्द्र कुमार शुक्ल और डॉ. महेश सिंह ने प्रेमचंद को उद्धृत करते हुए कहा कि साहित्यकार का काम केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को दिशा दिखाना है। जो साहित्यकार समाज की हलचलों से बेखबर हो, उसके लिए इस दुनिया में जगह नहीं है। संगोष्ठी का संचालन शंकर पांडेय और अध्यक्षता जसम झारखंड के कार्यकारी अध्यक्ष जावेद इस्लाम ने की। अंत में गिरिडीह के कवि प्रदीप कुमार गुप्ता को प्रेमचंद स्मृति सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। पिछले वर्ष यह सम्मान शायर कलीम साजिद को मिला था। समापन पर कलीम साजिद के संचालन में मुशायरा सह कवि सम्मेलन हुआ। इसमें गगन शाहा, नवीन सिन्हा, संजय करुणेश, शमीम अख्तर सहित दर्जनों कवियों-शायरों ने रचनाएं प्रस्तुत कीं। कार्यक्रम में भाकपा-माले के अशोक पासवान, रामदेव विश्वबंधु, अरुण कुमार, राजेन्द्र त्रिपाठी सहित कई बुद्धिजीवी उपस्थित थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gridih News Gridih Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।