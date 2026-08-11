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Gridih News: देवरी एफसी टीम ने बिजहारा को हराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: देवरी में संतोष स्पॉटिंग क्लब द्वारा तीन दिवसीय प्रमोद टुडू मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन, देवरी एफसी ने बिजहारा टीम को हराकर अपनी जगह बनाई। बरजोडीह और हरकुंड यूनियन एफसी की टीमों ने भी मैच जीते। फाइनल मुकाबला मंगलवार को होगा।

Gridih News: देवरी एफसी टीम ने बिजहारा को हराया

Gridih News: देवरी, प्रतिनिधि। देवरी के बरजोडीह स्थित खेल मैदान में संतोष स्पॉटिंग क्लब बरजोडीह के द्वारा तीन दिवसीय प्रमोद टुडू मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें प्रतियोगिता के दूसरे दिन सोमवार को देवरी एफसी की टीम ने बिजहारा टीम के खिलाड़ियों को हराकर प्रतियोगिता के अगले अंक में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। बरजोडीह की टीम ने जूनियर एफसी कोयरीडीह को पराजित कर दिया। वहीं हरकुंड यूनियन एफसी की टीम ने दुधनिया टीम को हरा दिया। मैच के निर्णायक इनामुल हक, सोनु कुमार, राहुल चौधरी, रौशन टुडू व टुनटुन थे। आयोजक कमेटी के अध्यक्ष मुमताज अंसारी ने बताया कि प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला मंगलवार को खेला जाएगा।

मौके पर इशाक अंसारी, अकबर अंसारी, पप्पू टुडू, बर्नेश मुर्मू, बिनोद टुडू आदि लोग उपस्थित थे।

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