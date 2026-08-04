Gridih News: धात्री महिलाओं को समयबद्ध दिलाएं लाभ: स्मृता
Gridih News: गिरिडीह डीडीसी स्मृता कुमारी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बैठक की। बैठक में योजना के तहत पंजीकरण, आधार सीडिंग, एनपीसीआई मैपिंग, और मंजूर मामलों की प्रगति की समीक्षा की गई। अगस्त माह तक लाभुकों के नामांकन में वृद्धि हुई है, हालाँकि सभी प्रखंडों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए और सक्रियता की आवश्यकता है।
Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। गिरिडीह डीडीसी स्मृता कुमारी ने सोमवार को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बैठक की। जिसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रखंडवार प्रगति, लाभुकों के पंजीकरण, आधार सीडिंग, एनपीसीआई मैपिंग, फेस ऑथेंटिकेशन, सत्यापन, स्वीकृति, भुगतान की स्थिति एवं लंबित मामलों की बिंदुवार समीक्षा की।
योजना की प्रगति
यह पाया गया कि जिले में योजना के तहत प्रगति में निरंतर सुधार हुआ है। जुलाई माह की तुलना में अगस्त माह तक लाभुकों के नामांकन एवं स्वीकृत मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बावजूद शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति हेतु सभी प्रखंडों को और अधिक सक्रियता एवं गंभीरता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया।
महत्वपूर्ण निर्देश
कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण एवं सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित करनेवाली केंद्र की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का लाभ पात्र महिलाओं तक समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। निर्देश दिया कि पात्र लाभुकों का समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करें, आधार एवं बैंक खाते की सीडिंग, एनपीसीआई मैपिंग, फेस ऑथेंटिकेशन तथा अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करें, ताकि किसी भी पात्र महिला को योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े।
सामान्य प्रश्न
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