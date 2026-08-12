Gridih News: स्वतंत्रता दिवस को लेकर परेड का पूर्वाभ्यास
Gridih News: स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की तैयारी के तहत, मंगलवार को पुनीत राय स्टेडियम में विद्यार्थियों ने परेड का पूर्वाभ्यास किया। इसमें अनेक विद्यालयों के सैकड़ों बच्चे शामिल हुए। प्रारंभ में व्यवस्थाओं के अभाव में विद्यार्थियों को एक घंटे इंतजार करना पड़ा, लेकिन प्रशासन ने जल्दी आवश्यक व्यवस्थाएं की और अभ्यास सफलतापूर्वक चलाया।
Gridih News: राजधनवार, प्रतिनिधि। स्वतंत्रता दिवस को होने वाले मुख्य समारोह की तैयारियों को लेकर मंगलवार को पुनीत राय स्टेडियम धनवार में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने परेड का पूर्वाभ्यास किया। यह पूर्वाभ्यास का पहला दिन था। इसमें विभिन्न विद्यालयों के सैकड़ों विद्यार्थी प्रतिभागी के रूप में पहुंचे थे। विद्यालयों के निदेशक, शिक्षक एवं अन्य कर्मी भी मौजूद रहे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्वाभ्यास सुबह नौ बजे से शुरू होना था। हालांकि सुबह 10 बजे तक पुनीत राय स्टेडियम में पूर्वाभ्यास को लेकर आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं की गई थी। इससे परेड में शामिल होने पहुंचे विद्यार्थियों को करीब एक घंटा तक इंतजार करना पड़ा। बड़ी संख्या में विद्यार्थी निर्धारित समय पर स्टेडियम पहुंच गए थे, लेकिन व्यवस्था नहीं होने के कारण पूर्वाभ्यास शुरू नहीं हो सका। विद्यार्थियों की परेशानी की सूचना जब अनुमंडल प्रशासन तक पहुंची तो प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं बहाल कराईं। इसके बाद पूर्वाभ्यास की प्रक्रिया शुरू की गई।
विद्यार्थियों का अनुशासन
अभ्यास से संबंधित सामान्य प्रश्न
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