Gridih News: बेंगाबाद के तीन पंचायतों में 36 घंटे से ब्लैकआउट

Gridih News: बेंगाबाद प्रखंड के भंवरडीह पावर हाउस के अधीन आने वाले तीन पंचायतों के दर्जनों गांव मंगलवार रात से अंधेरे में डूबे हैं। 36 घंटे से बिजली गुल होने के कारण पूरा इलाका ब्लैकआउट हो गया है। भीषण उमस और गर्मी के बीच लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बिजली कटौती से बदवरा, गोलगो, चितमाडीह और भलकुदर पंचायत के गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बिजली नहीं रहने से घरेलू कामकाज ठप है, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है और पानी की किल्लत भी शुरू हो गई है। शाम ढलते ही घरों में अंधेरा पसर जा रहा है। उमस भरी गर्मी में रातें काटनी मुश्किल हो गयी है। मोबाइल भी डिस्चार्ज हो जाने से लोगों का एक-दूसरे से संपर्क टूट गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि मौसम थोड़ा भी खराब होते ही इस इलाके की बिजली गायब हो जाती है। विभाग की लचर व्यवस्था के कारण लोगों को बार-बार परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए जल्द से जल्द आपूर्ति बहाल करने की मांग की है.