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Gridih News: बेंगाबाद के तीन पंचायतों में 36 घंटे से ब्लैकआउट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: बेंगाबाद प्रखंड के भंवरडीह पावर हाउस के अधीन आने वाले तीन पंचायतों के दर्जनों गांव मंगलवार रात से 36 घंटे से बिजली गुल होने के कारण अंधेरे में हैं। बिजली कटौती से घरेलू कामकाज ठप, बच्चों की पढ़ाई बाधित और पानी की किल्लत हो गई है। स्थानीय लोगों ने विभाग की लचर व्यवस्था पर नाराजगी जताई है।

Gridih News: बेंगाबाद के तीन पंचायतों में 36 घंटे से ब्लैकआउट

Gridih News: बेंगाबाद प्रखंड के भंवरडीह पावर हाउस के अधीन आने वाले तीन पंचायतों के दर्जनों गांव मंगलवार रात से अंधेरे में डूबे हैं। 36 घंटे से बिजली गुल होने के कारण पूरा इलाका ब्लैकआउट हो गया है। भीषण उमस और गर्मी के बीच लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बिजली कटौती से बदवरा, गोलगो, चितमाडीह और भलकुदर पंचायत के गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बिजली नहीं रहने से घरेलू कामकाज ठप है, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है और पानी की किल्लत भी शुरू हो गई है। शाम ढलते ही घरों में अंधेरा पसर जा रहा है। उमस भरी गर्मी में रातें काटनी मुश्किल हो गयी है। मोबाइल भी डिस्चार्ज हो जाने से लोगों का एक-दूसरे से संपर्क टूट गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि मौसम थोड़ा भी खराब होते ही इस इलाके की बिजली गायब हो जाती है। विभाग की लचर व्यवस्था के कारण लोगों को बार-बार परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए जल्द से जल्द आपूर्ति बहाल करने की मांग की है.

इंसुलेटर पंक्चर से ठप हुई थी आपूर्ति

इस संबंध में बेंगाबाद के सरकारी बिजली मिस्त्री संतोष राय ने बताया कि भंवरडीह पावर हाउस को बिजली देने वाली मुख्य लाइन का इंसुलेटर पंक्चर हो गया था। इंसुलेटर बदल दिया गया है। इसी बीच गिरिडीह के डांडीडीह से आने वाली 33 हजार लाइन में भी ब्रेकडाउन हो गया। उन्होंने कहा कि स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है। कुछ घंटों में बिजली सुचारू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि बुधवार शाम 3:30 बजे तक भी इलाके में बिजली नहीं लौटी थी। बिजली के लिए क्षेत्र में हाय-तौबा मची हुई थी।

सामान्य प्रश्न

बिजली कटौती से कौन-कौन से गांव प्रभावित हुए हैं?
बिजली कटौती से बदवरा, गोलगो, चितमाडीह और भलकुदर पंचायत के गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।
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