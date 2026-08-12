Gridih News: ट्रांसफार्मर जलने के कारण दो माह से विद्युतापूर्ति ठप
Gridih News: पीरटांड़ के पिपराडीह गांव में जले ट्रांसफार्मर के कारण पिछले दो महीने से बिजली की आपूर्ति ठप है। इससे ग्रामीणों और विद्यार्थियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कम क्षमता का नया ट्रांसफार्मर बिजली की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है, जिससे ग्रामीणों ने उच्च क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है।
Gridih News: पीरटांड़, प्रतिनिधि। पीरटांड़ प्रखंड अंतर्गत हरलाडीह पंचायत के पिपराडीह गांव में ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण पिछले दो माह से विद्युतापूर्ति ठप है। लंबे समय से बिजली नहीं रहने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार, गांव में लगा ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद विभाग की ओर से कम क्षमता वाला ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया गया, लेकिन उससे विद्युतापूर्ति सुचारू रूप से शुरू नहीं हो सकी। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की आबादी और बिजली के बढ़ते लोड को देखते हुए कम क्षमता का ट्रांसफार्मर पर्याप्त नहीं है।
बिजली के अभाव में विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ-साथ ग्रामीणों के रोजमर्रा के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। बिजली के अभाव में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मोबाइल चार्ज करने से लेकर घरेलू विद्युत उपकरणों के संचालन तक में ग्रामीणों को दिक्कत हो रही है। समस्या के समाधान की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एक बार फिर विद्युत कार्यपालक अभियंता के नाम आवेदन देकर पूरे मामले से अवगत कराया है। आवेदन के माध्यम से गांव में 100 केवीए क्षमता की उच्च क्षमता वाला ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की गई है।
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