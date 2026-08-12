Gridih News: झारखंड बंद में बाजार व यातायात पर असर नहीं
Gridih News: गिरिडीह शहर में बंद का कोई खास असर नहीं दिखा। कई प्राइवेट स्कूल ने एहतियात के तौर पर छुट्टी की घोषणा की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुली दुकानों को बंद कराने का प्रयास किया। नेताओं ने छात्र हितों की आवाज बुलंद करने को लेकर चिंता जताई। यह बंद झारखंड के छात्रों और युवाओं के सम्मान एवं अधिकारों की लड़ाई में देखा गया।
Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। गिरिडीह शहर में बंद का कोई खास असर नहीं दिखा। कई प्राइवेट स्कूल ने एहतियात के तौर पर मंगलवार सुबह छूट्टी की घोषणा कर दी। वहीं कई स्कूल खुले रहे। शहर में सड़क व रेल यातायात सामान्य रहा और अधिकांश दुकानें भी खुली रही। सुबह 9 बजे के बाद भाजपा नेता, कार्यकर्ता व समर्थक झंडा, बैनर के साथ सड़क पर उतरे खुली दुकानों को बंद करने का आग्रह किया।
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