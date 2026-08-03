Gridih News: निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर का एसपी ने किया निरीक्षण

Gridih News: डुमरी में पुलिस अधीक्षक डॉ. बिमल कुमार ने निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने श्रावणी मेले के दौरान कांवरियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुझाव दिए और हेल्पलाइन नंबर जारी करने का निर्देश दिया। एसपी ने सेवा कार्य की सराहना करते हुए इसे सामाजिक दायित्व का उदाहरण बताया।

Gridih News: डुमरी, प्रतिनिधि। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉ. बिमल कुमार ने शनिवार रात डुमरी प्रेस क्लब भवन में संचालित निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिविर में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया तथा विश्राम कर रहे कांवरियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान निरीक्षण के दौरान एसपी के साथ एसडीपीओ आबिद खान, इंस्पेक्टर राजेन्द्र प्रसाद, डुमरी थाना प्रभारी श्रीकांत कुमार, निमियाघाट थाना प्रभारी सुमन कुमार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। एसपी ने शिविर में पेयजल, विश्राम, प्राथमिक उपचार एवं अन्य व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए आवश्यक सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि श्रावणी मेले के दौरान कांवरियों की सुविधा और सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है।

कांवरियों के लिए हेल्पलाइन डॉ. बिमल कुमार ने स्थानीय पुलिस को निर्देश दिया कि कांवरियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को तत्काल मदद मिल सके। साथ ही उन्होंने अनुमंडल पुलिस को कांवरिया मार्ग पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने और लगातार गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया।

सेवा कार्य की सराहना एसपी ने डुमरी प्रेस क्लब द्वारा लगातार दसवें वर्ष निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर के माध्यम से श्रद्धालुओं की सेवा किए जाने की सराहना करते हुए इसे सामाजिक दायित्व का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों से श्रद्धालुओं को राहत मिलती है और समाज में सेवा की भावना मजबूत होती है। प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने एसपी का स्वागत करते हुए शिविर की व्यवस्थाओं और प्रतिदिन बड़ी संख्या में पहुंच रहे कांवरियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधिकारियों ने भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।