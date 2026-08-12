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Gridih News: अवैध बालू लदा ट्रैक्टर जब्त, चालक फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: खोरीमहुआ थाना क्षेत्र में एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार ने अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ा। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। ट्रैक्टर की जांच के दौरान आवश्यक कागजात नहीं पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। यह कार्रवाई अवैध बालू परिवहन के खिलाफ की गई थी।

Gridih News: अवैध बालू लदा ट्रैक्टर जब्त, चालक फरार

Gridih News: खोरीमहुआ, प्रतिनिधि। धनवार थाना क्षेत्र के खोरीमहुआ चौक के पास मंगलवार को करीब 10 बजे खोरीमहुआ एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार ने अवैध बालू लदे एक ट्रैक्टर को पकड़ लिया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर चालक मौके से भागने में सफल रहा। जानकारी के अनुसार, एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार सड़क से गुजर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर बालू लदे ट्रैक्टर पर पड़ी। उन्होंने तत्काल ट्रैक्टर को रोककर जांच की, जिसमें बालू के परिवहन से संबंधित आवश्यक कागजात नहीं पाए जाने पर ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। बाद में बालू लदे ट्रैक्टर को धनवार थाना के हवाले कर दिया गया, जहां पुलिस उसे थाना परिसर ले आई।

पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। अवैध बालू परिवहन के खिलाफ हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र में बालू का अवैध कारोबार करने वाले ट्रैक्टर संचालकों में हड़कंप मच गया है। पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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