Gridih News: बगोदर में 16 मवेशियों से लदा मिनी ट्रक जब्त
Gridih News: बगोदर पुलिस ने जीटी रोड औंरा के पास पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। एक मिनी ट्रक से 16 दुधारू मवेशी बरामद किए गए, जिनमें 10 गाय और 6 बछड़े शामिल हैं। ट्रक चालक के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था, जिससे सभी मवेशियों को जब्त कर हजारीबाग गोशाला भेज दिया गया। मामले की जांच जारी है।
Gridih News: बगोदर, प्रतिनिधि। बगोदर पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जीटी रोड औंरा के पास दुधारू मवेशियों से लदे एक मिनी ट्रक को जब्त किया है। ट्रक से कुल 16 मवेशी बरामद किए गए हैं, जिनमें 10 गाय और 6 बछड़े शामिल हैं। एसपी डॉ. बिमल कुमार को सूचना मिली थी कि बिहार से बंगाल की ओर मिनी ट्रक में दुधारू पशुओं को ले जाया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने जीटी रोड पर वाहन जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान संदिग्ध ट्रक को रोका गया तो उसमें क्रूरता से ठूंस-ठूंस कर मवेशी लदे मिले।
पूछताछ में ट्रक चालक ने पशुओं के परिवहन का कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। कागजात नहीं मिलने पर पुलिस ने सभी 16 मवेशियों को जब्त कर सुरक्षित हजारीबाग गोशाला भेज दिया। वहीं ट्रक चालक को हिरासत में लेकर बगोदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि मवेशियों को किसके निर्देश पर और किस उद्देश्य से बिहार से बंगाल ले जाया जा रहा था। जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई होगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।