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Gridih News: मुंबई भागने के पहले भेलवाघाटी में मिले गायब दोनों छात्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: तिसरी उत्क्रमित मध्य विद्यालय के दो छात्रों के लापता होने के बाद, तिसरी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उन्हें भेलवाघाटी से बरामद कर लिया। दोनों छात्र स्कूल में बाथरूम जाने का कहकर भाग गए थे। परिजनों और शिक्षकों की चिंता के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिससे बच्चों को सुरक्षित लौटाया गया।

Gridih News: मुंबई भागने के पहले भेलवाघाटी में मिले गायब दोनों छात्र

Gridih News: तिसरी, प्रतिनिधि। तिसरी उत्क्रमित मध्य विद्यालय बालक से गुरुवार को लापता हुए दोनों छात्रों को थाना प्रभारी शंभू नंद ईश्वर के नेतृत्व में तिसरी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर भेलवाघाटी से बरामद कर लिया है। जिसके बाद दोनों छात्रों के परिजनों ने राहत की सांस ली है। इस सम्बन्ध में बताया गया कि तिसरी उत्क्रमित मध्य विद्यालय बालक की सातवीं के छात्र हैं। दोनों अन्य दिनों की तरह गुरुवार को भी घर से बैग लेकर स्कूल पढ़ने आए थे। लेकिन स्कूल आने के बाद स्कूल में बैग छोड़कर शिक्षक से बाथरूम जाने की बात कहकर फरार हो गये। काफी देर तक दोनों छात्रों के स्कूल नहीं पहुंचने पर स्कूल के शिक्षक काफी चिंतित हो गए और दोनों की खोजबीन करने लगे।

इधर शाम तक घर नहीं पहुंचने पर परिजन भी काफी चिंतित हो गए और परिजनों ने भी बच्चों की खोज करनी शुरू कर दी। लेकिन रात में भी बच्चों के अपने घर नहीं लौटने पर दोनों बच्चों के परिजनों ने तिसरी थाना में इसकी जानकारी दी। बच्चों के लापता होने की जानकारी मिलने पर तिसरी पुलिस हरकत में आई।

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