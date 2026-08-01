Gridih News: मुंबई भागने के पहले भेलवाघाटी में मिले गायब दोनों छात्र

Gridih News: तिसरी, प्रतिनिधि। तिसरी उत्क्रमित मध्य विद्यालय बालक से गुरुवार को लापता हुए दोनों छात्रों को थाना प्रभारी शंभू नंद ईश्वर के नेतृत्व में तिसरी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर भेलवाघाटी से बरामद कर लिया है। जिसके बाद दोनों छात्रों के परिजनों ने राहत की सांस ली है। इस सम्बन्ध में बताया गया कि तिसरी उत्क्रमित मध्य विद्यालय बालक की सातवीं के छात्र हैं। दोनों अन्य दिनों की तरह गुरुवार को भी घर से बैग लेकर स्कूल पढ़ने आए थे। लेकिन स्कूल आने के बाद स्कूल में बैग छोड़कर शिक्षक से बाथरूम जाने की बात कहकर फरार हो गये। काफी देर तक दोनों छात्रों के स्कूल नहीं पहुंचने पर स्कूल के शिक्षक काफी चिंतित हो गए और दोनों की खोजबीन करने लगे।