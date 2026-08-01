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Gridih News: अपराध नियंत्रण को लेकर वाहनों की हुई जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: जमुआ पुलिस ने अपराध नियंत्रण और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाहन जांच अभियान चलाया। पुलिस अधिकारियों ने मघाखुर्द बाईपास पर सघन चेकिंग की। वाहनों की बारीकी से जांच की गई और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। पुलिस ने सड़क सुरक्षा को सभी नागरिकों की जिम्मेदारी बताया है और अभियान जारी रखने का आश्वासन दिया।

Gridih News: अपराध नियंत्रण को लेकर वाहनों की हुई जांच

Gridih News: जमुआ, प्रतिनिधि। अपराध नियंत्रण एवं विधि-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से जमुआ पुलिस द्वारा लगातार वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार शाम पुलिस अधिकारी सोम मुंडा के नेतृत्व में मघाखुर्द बाईपास के समीप सघन वाहन जाच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस टीम ने दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों की बारीकी से जांच की। वाहनों की डिक्की खोलकर जांच की गयी। संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों पर विशेष नजर रखते हुए पुलिस ने लोगों से कानून का पालन करने की अपील की। जांच अभियान के दौरान पुलिस अधिकारी सोम मुंडा ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट पहनकर वाहन चलाने तथा शराब पीकर वाहन नहीं चलाने की सख्त हिदायत दी।

उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है और नियमों का पालन कर ही दुर्घटनाओं एवं अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि आमजनों की सुरक्षा और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह का वाहन जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने लोगों से सहयोग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की।

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