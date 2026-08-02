Gridih News: डुमरझारा के जंगल में महुआ शराब की भट्ठी ध्वस्त
Gridih News: गावां थाना क्षेत्र के डुमरझारा गांव में पुलिस ने अवैध महुआ शराब निर्माण के खिलाफ छापेमारी की। एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने शराब की भट्ठी को ध्वस्त किया और 200 किलो जावा महुआ नष्ट किया। कार्रवाई के वक्त शराब निर्मात्री फरार हो गए। पुलिस ने कहा कि अभियान जारी रहेगा।
Gridih News: गावां। गावां थाना क्षेत्र के डुमरझारा गांव के जंगल में गावां एवं लोकायनयनपुर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर अवैध महुआ शराब निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। सीमावर्ती क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई का नेतृत्व खोरीमहुआ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार ने किया। एसडीपीओ के नेतृत्व में गावां थाना प्रभारी जयप्रकाश कुमार एवं लोकायनयनपुर थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव पुलिस बल के साथ जंगल में पहुंचे। पुलिस टीम ने मौके पर संचालित महुआ शराब की भट्ठी को ध्वस्त कर दिया। साथ ही शराब बनाने के लिए तैयार किए गए करीब 200 किलोग्राम जावा महुआ को नष्ट किया गया। पुलिस को घटनास्थल से अवैध शराब निर्माण में इस्तेमाल होने वाले करीब 25 खाली ड्रम भी मिले।
पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही शराब निर्माण में शामिल लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि अवैध शराब निर्माण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। इइस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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