Gridih News: मारपीट मामले में फरार आरोपी के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार

Gridih News: खोरीमहुआ। घोड़थम्भा ओपी क्षेत्र के ईटोचाच मोड़ में पुरानी रंजिश को लेकर हुई मारपीट के मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाने की कार्रवाई की है। पुलिस ने सार्वजनिक रूप से ढोल-नगाड़े बजाकर लोगों की मौजूदगी में इश्तेहार का तामिला कराया। मामला घोड़थम्भा ओपी कांड संख्या 121/26, दिनांक 30 अप्रैल 2026 से संबंधित है। मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त मो. कुर्बान मियां, पिता दुखन मियां, ग्राम ईटोचांच के फरार रहने के कारण माननीय न्यायालय, गिरिडीह द्वारा इश्तिहार अधिपत्र निर्गत किया गया था। न्यायालय से प्राप्त इश्तेहार के बाद घोड़थम्भा ओपी पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इश्तेहार की एक प्रति न्यायालय के मुख्य गेट पर, दूसरी प्रति फरार अभियुक्त के घर के मुख्य दरवाजे पर तथा तीसरी प्रति ईटोचांच चौक पर चिपकाया। यह कार्रवाई दो गवाहों की मौजूदगी में ढोल-नगाड़े बजाकर सार्वजनिक रूप से की गई।