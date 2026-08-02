Gridih News: मारपीट मामले में फरार आरोपी के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार
Gridih News: खोरीमहुआ। घोड़थम्भा ओपी क्षेत्र के ईटोचाच मोड़ में पुरानी रंजिश के चलते मारपीट मामले में फरार अभियुक्त के खिलाफ पुलिस ने इश्तेहार चिपकाने की कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई ढोल-नगाड़े बजाते हुए सार्वजनिक रूप से की गई। मामले में पांच लोग घायल हुए थे और पुलिस अब कानूनी कार्रवाई में जुटी है।
Gridih News: खोरीमहुआ। घोड़थम्भा ओपी क्षेत्र के ईटोचाच मोड़ में पुरानी रंजिश को लेकर हुई मारपीट के मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाने की कार्रवाई की है। पुलिस ने सार्वजनिक रूप से ढोल-नगाड़े बजाकर लोगों की मौजूदगी में इश्तेहार का तामिला कराया। मामला घोड़थम्भा ओपी कांड संख्या 121/26, दिनांक 30 अप्रैल 2026 से संबंधित है। मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त मो. कुर्बान मियां, पिता दुखन मियां, ग्राम ईटोचांच के फरार रहने के कारण माननीय न्यायालय, गिरिडीह द्वारा इश्तिहार अधिपत्र निर्गत किया गया था। न्यायालय से प्राप्त इश्तेहार के बाद घोड़थम्भा ओपी पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इश्तेहार की एक प्रति न्यायालय के मुख्य गेट पर, दूसरी प्रति फरार अभियुक्त के घर के मुख्य दरवाजे पर तथा तीसरी प्रति ईटोचांच चौक पर चिपकाया। यह कार्रवाई दो गवाहों की मौजूदगी में ढोल-नगाड़े बजाकर सार्वजनिक रूप से की गई।
सीसीटीवी कैमरा क्षतिग्रस्त करने से शुरू हुआ था विवाद
बताया जाता है कि ईटोचाच मोड़ में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था। आरोप है कि एक पक्ष के कुछ लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे पर पत्थर फेंककर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। आरोप है कि इस दौरान लाठी-डंडे से हमला किया गया, जिसमें एक पक्ष के पांच लोग घायल हो गए। घटना के बाद पीड़ित पक्ष की ओर से घोड़थम्भा ओपी में आवेदन दिया गया, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार, प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से नामजद अभियुक्त मो. कुर्बान मियां फरार चल रहा है। न्यायालय द्वारा जारी इश्तेहार के बाद पुलिस ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसे सार्वजनिक रूप से तामिला कराया है। पुलिस अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।