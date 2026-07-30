Gridih News: जमुआ में कौशल प्रशिक्षण केंद्र के 43 युवाओं का चयन
Gridih News: जमुआ में मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत प्लेसमेंट ड्राइव, स्टार एलुमनी इवेंट एवं प्रमाण-पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न कंपनियों ने साक्षात्कार लिया और 80 उम्मीदवारों में से 43 का चयन किया गया। चयनित युवाओं ने इस अवसर को करियर की नई शुरुआत माना।
Gridih News: जमुआ, प्रतिनिधि। श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के तत्वावधान में जमुआ स्थित एक्सेल डाटा सर्विसेज कौशल प्रशिक्षण केंद्र में मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत प्लेसमेंट ड्राइव, स्टार एलुमनी इवेंट एवं प्रमाण-पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लेकर प्रशिक्षित युवाओं का साक्षात्कार लिया।
प्लेसमेंट ड्राइव के दौरान
प्लेसमेंट ड्राइव में टाटा मोटर्स (जमशेदपुर), टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, एटलस एक्सपोर्ट सहित कई कंपनियों ने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव एवं सैंपलिंग टेलर समेत विभिन्न पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया। प्लेसमेंट ड्राइव में कुल 80 उम्मीदवार शामिल हुए, जिनमें से 43 युवाओं का विभिन्न कंपनियों में चयन किया गया। चयनित अभ्यर्थियों ने इस अवसर को अपने करियर की नई शुरुआत बताते हुए मुख्यमंत्री सारथी योजना एवं प्रशिक्षण केंद्र के प्रति आभार व्यक्त किया।
प्रमाण-पत्र वितरण और सम्मान
कार्यक्रम के दौरान सफल प्रशिक्षुओं को प्रमाण-पत्र भी वितरित किए गए तथा बेहतर प्रदर्शन करने वाले पूर्व प्रशिक्षुओं (स्टार एलुमनी) को सम्मानित कर अन्य युवाओं को प्रेरित किया गया। इस आयोजन को सफल बनाने में केंद्र प्रबंधक गणेश चौधरी, प्लेसमेंट मैनेजर अजीत कुमार एवं एक्सेल डाटा सर्विसेज की पूरी टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्र प्रबंधन ने बताया कि मुख्यमंत्री सारथी योजना का उद्देश्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार से जोड़ना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।
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