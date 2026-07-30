Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gridih News: जमुआ में कौशल प्रशिक्षण केंद्र के 43 युवाओं का चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
Follow us on Google News
share

Gridih News: जमुआ में मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत प्लेसमेंट ड्राइव, स्टार एलुमनी इवेंट एवं प्रमाण-पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न कंपनियों ने साक्षात्कार लिया और 80 उम्मीदवारों में से 43 का चयन किया गया। चयनित युवाओं ने इस अवसर को करियर की नई शुरुआत माना।

जमुआ में कौशल प्रशिक्षण केंद्र के 43 युवाओं का चयन
जमुआ में कौशल प्रशिक्षण केंद्र के 43 युवाओं का चयन

Gridih News: जमुआ, प्रतिनिधि। श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के तत्वावधान में जमुआ स्थित एक्सेल डाटा सर्विसेज कौशल प्रशिक्षण केंद्र में मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत प्लेसमेंट ड्राइव, स्टार एलुमनी इवेंट एवं प्रमाण-पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लेकर प्रशिक्षित युवाओं का साक्षात्कार लिया।

प्लेसमेंट ड्राइव के दौरान

प्लेसमेंट ड्राइव में टाटा मोटर्स (जमशेदपुर), टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, एटलस एक्सपोर्ट सहित कई कंपनियों ने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव एवं सैंपलिंग टेलर समेत विभिन्न पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया। प्लेसमेंट ड्राइव में कुल 80 उम्मीदवार शामिल हुए, जिनमें से 43 युवाओं का विभिन्न कंपनियों में चयन किया गया। चयनित अभ्यर्थियों ने इस अवसर को अपने करियर की नई शुरुआत बताते हुए मुख्यमंत्री सारथी योजना एवं प्रशिक्षण केंद्र के प्रति आभार व्यक्त किया।

प्रमाण-पत्र वितरण और सम्मान

कार्यक्रम के दौरान सफल प्रशिक्षुओं को प्रमाण-पत्र भी वितरित किए गए तथा बेहतर प्रदर्शन करने वाले पूर्व प्रशिक्षुओं (स्टार एलुमनी) को सम्मानित कर अन्य युवाओं को प्रेरित किया गया। इस आयोजन को सफल बनाने में केंद्र प्रबंधक गणेश चौधरी, प्लेसमेंट मैनेजर अजीत कुमार एवं एक्सेल डाटा सर्विसेज की पूरी टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्र प्रबंधन ने बताया कि मुख्यमंत्री सारथी योजना का उद्देश्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार से जोड़ना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।

सामान्य प्रश्न

मुख्यमंत्री सारथी योजना का उद्देश्य क्या है?
मुख्यमंत्री सारथी योजना का उद्देश्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार से जोड़ना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Placement Drive Gridih News Gridih Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।