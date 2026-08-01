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Gridih News: कांवरियों की सुरक्षा एवं सुविधा को लेकर पीरटांड़ पुलिस सतर्क

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: पीरटांड़, प्रतिनिधि। सावन माह में बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर जानेवाले कांवरियों की सुरक्षा एवं सुविधा को लेकर पीरटांड़ पुलिस पूरी तरह सतर्क और सक्रिय है।

कांवरियों की सुरक्षा एवं सुविधा को लेकर पीरटांड़ पुलिस सतर्क
कांवरियों की सुरक्षा एवं सुविधा को लेकर पीरटांड़ पुलिस सतर्क

Gridih News: पीरटांड़, प्रतिनिधि। सावन माह में बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर जानेवाले कांवरियों की सुरक्षा एवं सुविधा को लेकर पीरटांड़ पुलिस पूरी तरह सतर्क और सक्रिय है। श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से पीरटांड़ पुलिस ने आपात स्थिति में सहायता के लिए पुलिस पदाधिकारियों का संपर्क नंबर जारी किया गया है। बताया जाता है कि सावन माह में बाबा बैद्यनाथ धाम में जलार्पण के लिए गिरिडीह-डुमरी मुख्य मार्ग से भारी संख्या में कांवरिया श्रद्धालु से भरे वाहनों का आना-जाना लगा रहता है। पारसनाथ तक आने के लिए भी बाबा के भक्त इस मार्ग का उपयोग करते हैं। मुख्य मार्ग में आवाजाही के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी न हो इसका पूरा ख्याल पुलिस के द्वारा रखा जा रहा है।

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सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी पीरटांड़ पुलिस गंभीर है। कांवरिया को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने तथा किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए गिरिडीह-डुमरी मुख्य मार्ग के विभिन्न स्थानों पर सूचना संबंधी बैनर लगाया गया है। इन बैनरों में पुलिस अधिकारियों के मोबाइल नंबर अंकित किए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर श्रद्धालु सीधे पुलिस से संपर्क कर सकें। साथ ही आपात स्थिति के लिए भी टॉल फ्री नंबर से जुड़ा बैनर लगाया गया है। सावन के दौरान बड़ी संख्या में कांवरिया श्रद्धालु इस मार्ग से होकर देवघर जाते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, यातायात को सुचारु बनाए रखने तथा असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए पुलिस लगातार गश्त और निगरानी कर रही है। कांवरियों की सहायता एवं सुरक्षा के प्रति पीरटांड़ पुलिस के इस सराहनीय कदम की क्षेत्र में खूब प्रशंसा हो रही है। लोगों का कहना है कि पुलिस की तत्परता और जनहितकारी पहल से श्रद्धालुओं को काफी राहत मिलेगी तथा यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति में उन्हें तत्काल सहायता प्राप्त हो सकेगी। पीरटांड़ पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या, दुर्घटना या संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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