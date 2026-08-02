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Gridih News: गैड़ा-डुंगो से 75 कांवरियों का जत्था बाबाधाम रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: बगोदर के गैड़ा-डुंगो से बोल बम कांवरिया संघ का 75 सदस्यीय जत्था बाबा नगरी देवघर के लिए रवाना हुआ। यह जत्था पिछले 10 वर्षों से देवघर जाकर बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित करता है। भक्तों ने पंचायत की सुख-समृद्धि और ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की।

Gridih News: गैड़ा-डुंगो से 75 कांवरियों का जत्था बाबाधाम रवाना

Gridih News: बगोदर, प्रतिनिधि। श्रावण मास के पावन अवसर पर बगोदर के गैड़ा-डुंगो, सोनतुरपी से रविवार को बोल बम कांवरिया संघ का 75 सदस्यीय जत्था बाबा नगरी देवघर के लिए रवाना हुआ। कांवरिया संघ के सदस्यों ने बताया कि वे पिछले लगभग 10 वर्षों से लगातार देवघर जाकर बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित करते आ रहे हैं। हर वर्ष पंचायत की सुख-समृद्धि और ग्रामीणों की उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए भी मन्नत मांगी जाती है। भगवा वस्त्र धारण कर बोल बम के जयकारों के साथ कांवरियों की टोली भक्ति भाव से देवघर के लिए निकली। पूरे रास्ते शिव भक्ति के गीत और नारे गूंजते रहे।

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इस यात्रा में विजय रवानी, वार्ड सदस्य राजू पांडेय, अमर बर्णवाल, जागेश्वर पंडित, अमन सिंह राजपूत, पंडित सिकंदर यादव, अशोक यादव, बैजनाथ पंडित, भोला पंडित, संजय रवानी, नीरज कुमार, दीनानाथ पंडित आदि मौजूद थे।

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