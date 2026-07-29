Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gridih News: 10 वर्षों से लो वोल्टेज झेल रहे टड़ियापार के ग्रामीण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
Follow us on Google News
share

Gridih News: जमुआ प्रखंड के प्रतापपुर पंचायत के पतरोगुंडी गांव के टड़ियापार टोला में पिछले 10 वर्षों से 40 परिवारों को लो वोल्टेज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसफार्मर के दूर होने के कारण बिजली की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे ग्रामीणों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

Gridih News: 10 वर्षों से लो वोल्टेज झेल रहे टड़ियापार के ग्रामीण

Gridih News: जमुआ प्रखंड की प्रतापपुर पंचायत अंतर्गत पतरोगुंडी गांव के टड़ियापार टोला के करीब 40 परिवार पिछले दस वर्षों से लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि टोले से करीब दो किलोमीटर दूर स्थित ट्रांसफार्मर से बिजली आपूर्ति होने के कारण पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिल पाता। इससे पंखा, मोटर, टीवी सहित अन्य विद्युत उपकरण सही ढंग से नहीं चल पाते और लोगों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय ग्रामीण मो. सरफुद्दीन अंसारी, मो. मंसूर मियां, जाकिर मियां, तबारक मियां, मुबारक मियां, मो. अहमद रजा, रोजीना खातून, साबरा खातून, मो. हबीब, मो. फिरोज, मो. सद्दाम, कुलसूम खातून एवं मो. इशाक अंसारी ने बताया कि कई बार विभाग का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट कराया गया, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका है।

ये भी पढ़ें:Gridih News: 10 वर्षों से लो वोल्टेज झेल रहे टडियापार के ग्रामीण, ट्रांसफार्मर की मांग

ग्रामीणों ने शीघ्र नया ट्रांसफार्मर स्थापित करने की मांग की है। पूर्व मुखिया मो. जलाल अंसारी ने कहा कि टडियापार में लंबे समय से लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है, जिससे ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विद्युत विभाग को अवगत कराया गया है और जल्द से जल्द नया ट्रांसफार्मर लगवाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि लोगों को इस समस्या से राहत मिल सके।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gridih News Gridih Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।