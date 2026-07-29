Gridih News: 10 वर्षों से लो वोल्टेज झेल रहे टड़ियापार के ग्रामीण
Gridih News: जमुआ प्रखंड के प्रतापपुर पंचायत के पतरोगुंडी गांव के टड़ियापार टोला में पिछले 10 वर्षों से 40 परिवारों को लो वोल्टेज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसफार्मर के दूर होने के कारण बिजली की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे ग्रामीणों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
Gridih News: जमुआ प्रखंड की प्रतापपुर पंचायत अंतर्गत पतरोगुंडी गांव के टड़ियापार टोला के करीब 40 परिवार पिछले दस वर्षों से लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि टोले से करीब दो किलोमीटर दूर स्थित ट्रांसफार्मर से बिजली आपूर्ति होने के कारण पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिल पाता। इससे पंखा, मोटर, टीवी सहित अन्य विद्युत उपकरण सही ढंग से नहीं चल पाते और लोगों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय ग्रामीण मो. सरफुद्दीन अंसारी, मो. मंसूर मियां, जाकिर मियां, तबारक मियां, मुबारक मियां, मो. अहमद रजा, रोजीना खातून, साबरा खातून, मो. हबीब, मो. फिरोज, मो. सद्दाम, कुलसूम खातून एवं मो. इशाक अंसारी ने बताया कि कई बार विभाग का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट कराया गया, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका है।
ग्रामीणों ने शीघ्र नया ट्रांसफार्मर स्थापित करने की मांग की है। पूर्व मुखिया मो. जलाल अंसारी ने कहा कि टडियापार में लंबे समय से लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है, जिससे ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विद्युत विभाग को अवगत कराया गया है और जल्द से जल्द नया ट्रांसफार्मर लगवाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि लोगों को इस समस्या से राहत मिल सके।
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