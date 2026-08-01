Gridih News: 17 माह से मानदेय नहीं, बीडीओ से लगाई गुहार
Gridih News: जमुआ प्रखंड कार्यालय में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों को पिछले 17 माह से मानदेय नहीं मिला है। इस आर्थिक संकट के चलते, वे BDओ को आवेदन देकर शीघ्र भुगतान की मांग कर रहे हैं। बच्चो की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा है। यदि भुगतान नहीं हुआ, तो आंदोलन की चेतावनी दी है।
Gridih News: जमुआ, प्रतिनिधि। जमुआ प्रखंड कार्यालय में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। ग्रामीण विकास विभाग के तहत एमएस राइडर सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, रांची एजेंसी के माध्यम से कार्यरत आठ कर्मियों को पिछले 17 माह से मानदेय नहीं मिला है जिससे उन सबके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मार्च 2025 से जुलाई 2026 तक का मानदेय लंबित रहने से आक्रोशित कर्मियों ने शनिवार को बीडीओ अमल कुमार को आवेदन सौंपकर बकाया राशि का शीघ्र भुगतान कराने की मांग की।
कर्मियों की शिकायत
कर्मियों ने आवेदन में बताया कि वे नियमित रुप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन लंबे समय से मानदेय नहीं मिलने के कारण परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो गया है। बच्चों की पढ़ाई, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति के लिए उन्हें कर्ज और उधार का सहारा लेना पड़ रहा है। लगातार बढ़ते आर्थिक बोझ के कारण वे मानसिक तनाव का भी सामना कर रहे हैं। आवेदन देने वालों में जीप चालक, झाड़ूकश, कंप्यूटर सहायक समेत कुल आठ आउटसोर्सिंग कर्मी शामिल हैं। उन्होंने प्रशासन से मानवीय आधार पर तत्काल हस्तक्षेप करते हुए लंबित मानदेय का भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की है।
आंदोलन की चेतावनी
कर्मियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र भुगतान नहीं हुआ तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और एजेंसी की होगी। अब कर्मियों की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है।
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