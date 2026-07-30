Gridih News: कर्मियों ने मानदेय के लिए बीडीओ को दिया आवेदन
Gridih News: बेंगाबाद के छह आउटसोर्सिंग कर्मियों को पिछले 15 महीने से मानदेय नहीं मिला है। मानदेय का लंबित भुगतान आर्थिक संकट बढ़ा रहा है। कर्मियों ने बीडीओ से जल्द भुगतान की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। यह स्थिति परिवार के भरण-पोषण और बच्चों की पढ़ाई पर गंभीर असर डाल रही है।
Gridih News: बेंगाबाद। बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय में कार्यरत छह आउटसोर्सिंग कर्मियों को पिछले 15 माह से मानदेय नहीं मिला है। मई 2025 से जुलाई 2026 तक इन कर्मियों का मानदेय लंबित है। मानदेय का भुगतान नहीं होने से कर्मियों के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। बुधवार को कर्मियों ने बीडीओ सुनील कुमार मुर्मू को आवेदन देकर बकाया मानदेय का शीघ्र भुगतान कराने की मांग की है। आवेदन में स्पष्ट है कि वेतन नहीं मिलने से परिवार का भरण-पोषण, बच्चों की पढ़ाई, इलाज और दैनिक जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गयी है। उन्हें उधार लेकर घर चलाना पड़ रहा है और बढ़ते कर्ज के कारण मानसिक तनाव भी झेलना पड़ रहा है।
आवेदन देनेवालों में चालक, झाड़ूकश और कंप्यूटर सहायक शामिल हैं। उक्त कर्मियों ने मानवीय आधार पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। साथ ही यह चेतावनी दी गई है कि यदि लंबित मानदेय का भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।