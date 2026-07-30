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Gridih News: कर्मियों ने मानदेय के लिए बीडीओ को दिया आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: बेंगाबाद के छह आउटसोर्सिंग कर्मियों को पिछले 15 महीने से मानदेय नहीं मिला है। मानदेय का लंबित भुगतान आर्थिक संकट बढ़ा रहा है। कर्मियों ने बीडीओ से जल्द भुगतान की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। यह स्थिति परिवार के भरण-पोषण और बच्चों की पढ़ाई पर गंभीर असर डाल रही है।

Gridih News: कर्मियों ने मानदेय के लिए बीडीओ को दिया आवेदन

Gridih News: बेंगाबाद। बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय में कार्यरत छह आउटसोर्सिंग कर्मियों को पिछले 15 माह से मानदेय नहीं मिला है। मई 2025 से जुलाई 2026 तक इन कर्मियों का मानदेय लंबित है। मानदेय का भुगतान नहीं होने से कर्मियों के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। बुधवार को कर्मियों ने बीडीओ सुनील कुमार मुर्मू को आवेदन देकर बकाया मानदेय का शीघ्र भुगतान कराने की मांग की है। आवेदन में स्पष्ट है कि वेतन नहीं मिलने से परिवार का भरण-पोषण, बच्चों की पढ़ाई, इलाज और दैनिक जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गयी है। उन्हें उधार लेकर घर चलाना पड़ रहा है और बढ़ते कर्ज के कारण मानसिक तनाव भी झेलना पड़ रहा है।

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आवेदन देनेवालों में चालक, झाड़ूकश और कंप्यूटर सहायक शामिल हैं। उक्त कर्मियों ने मानवीय आधार पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। साथ ही यह चेतावनी दी गई है कि यदि लंबित मानदेय का भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

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