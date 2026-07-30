Gridih News: स्टेशन रोड के 32 परिवारों को रोजगार छीनने का सता रहा है डर, लोगों में आक्रोश

Gridih News: सरिया। बड़की सरिया नगर पंचायत द्वारा स्टेशन रोड स्थित सरकारी/केशर-ए-हिन्द भूमि पर कथित अतिक्रमण हटाने के लिए 32 परिवारों को नोटिस जारी किए जाने के बाद क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। नगर पंचायत ने नोटिस में दो दिनों के भीतर भूमि खाली करने का निर्देश दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि निर्धारित समय के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाने पर पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया जाएगा, कार्रवाई का पूरा खर्च संबंधित लोगों से वसूला जाएगा तथा कानूनी कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है। नोटिस मिलने के बाद प्रभावित परिवारों और स्टेशन रोड के व्यवसायियों ने इस पर अपनी नाराजगी जताई।

उनका कहना है कि वे वर्षों से यहां छोटे-छोटे व्यवसाय कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। इससे पहले रेलवे ओवरब्रिज बनने के कारण व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिससे दुकानदारों की आय में भारी गिरावट आई। अब स्टेशन रोड में नगर पंचायत की इस कार्रवाई से उनका बचा रोजगार भी समाप्त होने की आशंका है। व्यवसायियों का कहना है कि नगर पंचायत बनने के बाद लगातार ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे लोगों की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि यदि अतिक्रमण हटाया जाना है तो पहले प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।बैठक में मौजूद लोगों ने कहा कि यह केवल 32 परिवारों का मामला नहीं है, बल्कि पूरे स्टेशन रोड के व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा विषय है। सभी व्यापारियों से एक मंच पर आकर अपने अधिकारों की लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने की अपील की गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे आगे आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। आक्रोश जतानेवालों में टिंकू गुप्ता, गौरव गुप्ता, गणेश, ऋषि सोनी, बिनोद समेत दर्जनों लोग हैं। दूसरी ओर झामुमो नेता त्रिभुवन मंडल ने इस मामले पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि रोजगार की उचित व्यवस्था स्थानीय व्यवसायियों को मिल जाए उसके बाद ही नपं आगे की सोचे। नगर पंचायत सारी हदों को पार कर रही है। रोजगार देने के बजाय रोजगार छीनने से नहीं चूक रही है। इस मामले में एकजुट होकर अपनी मांगों को रखें।