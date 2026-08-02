Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gridih News: जनसमस्याओं को लेकर चल रहा धरना चौथे दिन भी जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
Follow us on Google News
share

Gridih News: जमुआ प्रखंड मुख्यालय के दरवाजे पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने का चौथा दिन है। समाजसेवी गौतम सागर राणा के नेतृत्व में लोग प्रशासन से 14 सूत्री मांगों का समाधान करने की मांग कर रहे हैं। लोग अपनी समस्याओं के अनदेखी पर विरोध जताते हुए आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं।

Gridih News: जनसमस्याओं को लेकर चल रहा धरना चौथे दिन भी जारी

Gridih News: जमुआ। जमुआ प्रखंड मुख्यालय के मुख्य द्वार के सामने विभिन्न जनसमस्याओं और 14 सूत्री मांगों को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रहा। धरने का नेतृत्व कर रहे समाजसेवी गौतम सागर राणा अपनी मांगों को लेकर अडिग दिखे और प्रशासन से शीघ्र सकारात्मक पहल करते हुए समस्याओं के समाधान की मांग की। धरनार्थियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से जनहित से जुड़े कई मुद्दों की अनदेखी की जा रही है, जिसके कारण उन्हें धरना देने के लिए विवश होना पड़ा।

ये भी पढ़ें:विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर माकपा ने किया धरना-प्रदर्शन

इधर, प्रखंड विकास पदाधिकारी अमल कुमार ने बताया कि धरनार्थियों की सभी मांगों की रिपोर्ट तैयार कर वरीय अधिकारियों को भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है तथा नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। धरना स्थल पर रंजीत मंडल, त्रिभुवन मंडल, आम आदमी पार्टी के नेता अमित कुमार सिंह, मुस्तकीम अंसारी, निवास राम सहित कई स्थानीय लोग मौजूद रहे और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। धरने में शामिल लोगों ने प्रशासन से शीघ्र वार्ता कर मांगों के समाधान की दिशा में पहल करने की अपील की।

ये भी पढ़ें:Dhanbad News: भौंरा कोलियरी में तीसरे दिन भी कांटा घर ठप
ये भी पढ़ें:भूमिहीनों को जमीन देने की मांग को लेकर धरना
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamua Gridih News Gridih Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।