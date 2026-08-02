Gridih News: जनसमस्याओं को लेकर चल रहा धरना चौथे दिन भी जारी
Gridih News: जमुआ प्रखंड मुख्यालय के दरवाजे पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने का चौथा दिन है। समाजसेवी गौतम सागर राणा के नेतृत्व में लोग प्रशासन से 14 सूत्री मांगों का समाधान करने की मांग कर रहे हैं। लोग अपनी समस्याओं के अनदेखी पर विरोध जताते हुए आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं।
Gridih News: जमुआ। जमुआ प्रखंड मुख्यालय के मुख्य द्वार के सामने विभिन्न जनसमस्याओं और 14 सूत्री मांगों को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रहा। धरने का नेतृत्व कर रहे समाजसेवी गौतम सागर राणा अपनी मांगों को लेकर अडिग दिखे और प्रशासन से शीघ्र सकारात्मक पहल करते हुए समस्याओं के समाधान की मांग की। धरनार्थियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से जनहित से जुड़े कई मुद्दों की अनदेखी की जा रही है, जिसके कारण उन्हें धरना देने के लिए विवश होना पड़ा।
इधर, प्रखंड विकास पदाधिकारी अमल कुमार ने बताया कि धरनार्थियों की सभी मांगों की रिपोर्ट तैयार कर वरीय अधिकारियों को भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है तथा नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। धरना स्थल पर रंजीत मंडल, त्रिभुवन मंडल, आम आदमी पार्टी के नेता अमित कुमार सिंह, मुस्तकीम अंसारी, निवास राम सहित कई स्थानीय लोग मौजूद रहे और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। धरने में शामिल लोगों ने प्रशासन से शीघ्र वार्ता कर मांगों के समाधान की दिशा में पहल करने की अपील की।
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