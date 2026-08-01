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Gridih News: कस्तूरबा की बीमार नौ छात्राओं का इलाज कराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: देवरी के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की नौ छात्राएं मौसमी बीमारी से पीड़ित हो गईं। अचानक बुखार आने पर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी में भर्ती कराया गया। वार्डेन रीना सहाय ने स्वास्थ्य कर्मी की नियमित नियुक्ति की मांग की है।

Gridih News: कस्तूरबा की बीमार नौ छात्राओं का इलाज कराया

Gridih News: देवरी, प्रतिनिधि। देवरी के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अध्ययनरत नौ छात्राएं शुक्रवार को मौसमी बीमारी से पीड़ित हो गई। जिसका उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी में करवाया गया। विद्यालय की कक्षा छठी, आठवीं, नौवीं, दसवीं एवं ग्यारवीं में पढ़नेवाली ज्वर से पीड़ित छात्राओं ने बताया कि उन्हें अचानक बुखार आने से परेशानी होने लगी थी। जिसकी जानकारी विद्यालय की वार्डेन को दी गई। सूचना मिलने पर स्कूल की वार्डेन के द्वारा सभी बुखार से पीड़ित छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी ले जाकर उपचार कराया गया। इस सम्बंध में वार्डेन रीना सहाय ने बताया कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को बुखार लगने की सूचना पर उपचार के लिए उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी लाया गया।

उन्होंने विद्यालय परिसर के अंदर नियमित रूप से एक स्वास्थ्य कर्मी को प्रतिनियुक्त करने की मांग की है।

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