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Gridih News: अटका बाजार टांड़ में लगा नया ट्रांसफार्मर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: बगोदर प्रखंड के अटका बाजार टांड़ में झामुमो नेता शत्रुध्न प्रसाद मंडल के प्रयास से नया 100 केवीए ट्रांसफार्मर लगाया गया है। इसका उद्घाटन सोमवार को हुआ। इससे लो वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या खत्म होगी। उद्घाटन समारोह में कई स्थानीय नेता और समाजसेवी उपस्थित थे।

Gridih News: अटका बाजार टांड़ में लगा नया ट्रांसफार्मर

Gridih News: बगोदर, प्रतिनिधि। बगोदर प्रखंड के अटका बाजार टांड़ के लोगों को बिजली की समस्या से बड़ी राहत मिली है। झामुमो नेता शत्रुध्न प्रसाद मंडल के प्रयास से यहां 100 केवीए का नया ट्रांसफार्मर लगाया गया। सोमवार को फीता काटकर विधिवत इसका उद्घाटन किया गया। नए ट्रांसफार्मर से अटका बाजार टांड़ और आसपास के इलाकों में लो वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या दूर होगी। उद्घाटन के मौके पर अटका पश्चिमी के पूर्व मुखिया जीवाधन मंडल, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि विकास दास, सरिया उप प्रमुख रामदेव यादव, समाजसेवी सहदेव मंडल, महेंद्र मंडल, तेजलाल मंडल, बरुण मंडल, कारु मंडल, बासु मंडल, महेंद्र मंडल, रवि मंडल, राजेश मंडल, डॉ नारायण मंडल, राजू मंडल, जुगल मंडल, जानेमन साव, श्यामलाल साव, जेएमएम युवा अध्यक्ष अनुज अकेला आदि उपस्थित थे।

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