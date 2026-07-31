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Gridih News: एसएमसी की 11 सदस्यीय कमेटी में आरती अध्यक्ष और छोटी बनीं उपाध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: गावां के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय खम्भरवा चेरवा में नई विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया। पूर्व पंसस भरत प्रसाद यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में महिलाओं ने 11 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की। आरती देवी अध्यक्ष और छोटी कुमारी उपाध्यक्ष बनीं। ग्रामीणों ने सभी सदस्यों को बधाई दी और विद्यालय के विकास के लिए जिम्मेदारी से काम करने की अपील की।

Gridih News: एसएमसी की 11 सदस्यीय कमेटी में आरती अध्यक्ष और छोटी बनीं उपाध्यक्ष

Gridih News: गावां। उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय खम्भरवा चेरवा में विद्यालय प्रबंधन समिति की पुरानी कमेटी को भंग कर नई समिति का गठन किया गया। समिति गठन की बैठक की अध्यक्षता पूर्व पंसस भरत प्रसाद यादव ने की। नई समिति में कुल 11 सदस्यों का चयन किया गया, जिसमें महिलाओं ने सात सीटों पर जीत दर्ज कर अपनी मजबूत भागीदारी सुनिश्चित की। अध्यक्ष पद पर आरती देवी और उपाध्यक्ष पद पर छोटी कुमारी निर्वाचित हुईं। महिलाओं ने प्रमुख पदों पर भी अपना दबदबा कायम रखा। नई समिति के गठन के बाद ग्रामीणों ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी और विद्यालय के विकास, शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार तथा बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की अपील की।

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समिति में महिलाओं की मजबूत भागीदारी को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया।

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