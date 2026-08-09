Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gridih News: चांदनी कुमारी बनीं गावां की एमओ, पद संभाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
Follow us on Google News
share

Gridih News: गावां प्रखंड की नई बीएसओ चांदनी कुमारी ने शनिवार को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि वे खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को सुचारू रखते हुए डीलरों तक समय पर अनाज पहुंचाने पर ध्यान देंगी। कार्डधारकों से शिकायतें स्वीकार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

Gridih News: चांदनी कुमारी बनीं गावां की एमओ, पद संभाला

Gridih News: गावां। गावां प्रखंड की नई प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (बीएसओ) चांदनी कुमारी ने शनिवार को पूर्व प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप राम से पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने प्रखंड में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को सुचारू रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि डीलरों तक समय पर अनाज पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही सभी कार्डधारकों को निर्धारित समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि राशन वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता या परेशानी होने पर कार्डधारी सीधे उनसे मिलकर शिकायत कर सकते हैं। शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:Bhabua News: चार माह से नहीं मिला सीएचसी गार्ड को मानदेय
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gridih News Gridih Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।