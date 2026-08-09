Gridih News: चांदनी कुमारी बनीं गावां की एमओ, पद संभाला
Gridih News: गावां प्रखंड की नई बीएसओ चांदनी कुमारी ने शनिवार को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि वे खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को सुचारू रखते हुए डीलरों तक समय पर अनाज पहुंचाने पर ध्यान देंगी। कार्डधारकों से शिकायतें स्वीकार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
Gridih News: गावां। गावां प्रखंड की नई प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (बीएसओ) चांदनी कुमारी ने शनिवार को पूर्व प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप राम से पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने प्रखंड में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को सुचारू रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि डीलरों तक समय पर अनाज पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही सभी कार्डधारकों को निर्धारित समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि राशन वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता या परेशानी होने पर कार्डधारी सीधे उनसे मिलकर शिकायत कर सकते हैं। शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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