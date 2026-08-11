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Gridih News: एनसीसी रैंक सेरेमनी में छह कैडेट्स को मिला दायित्व

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: गिरिडीह कॉलेज में सोमवार को एनसीसी कैडेट्स की रैंक सेरेमनी आयोजित की गई। समारोह में छह कैडेट्स को विभिन्न रैंक प्रदान किए गए। प्रो. विनीता कुमारी ने रैंक प्रदान करते हुए कहा कि एनसीसी अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रप्रेम का सशक्त माध्यम है। उन्होंने सभी को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

Gridih News: एनसीसी रैंक सेरेमनी में छह कैडेट्स को मिला दायित्व

Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में सोमवार को एनसीसी कैडेट्स की रैंक सेरेमनी का आयोजन उत्साहपूर्ण माहौल में किया गया। समारोह में कैडेट्स के अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करते हुए छह कैडेट्स को विभिन्न रैंक प्रदान किए गए। एनसीसी की सीटीओ प्रो. विनीता कुमारी ने रैंक प्रदान किए।

रैंक प्रदान किए गए कैडेट्स

जिसमें रमेश सोरेन को सीनियर अंडर ऑफिसर, शुभम राजपूत, संध्या कुमारी एवं रूबी कुमारी को अंडर ऑफिसर, रवि रंजन बास्की को कंपनी सार्जेंट मेजर और शुभम कुमार तिवारी को सार्जेंट का रैंक दिया गया। रैंक मिलने पर कैडेट्स में विशेष उत्साह देखा गया। सभी ने एनसीसी की गरिमा, अनुशासन और परंपरा को बनाए रखने तथा दायित्वों का निष्ठा से निर्वहन करने का संकल्प लिया।

प्रो. विनीता कुमारी का संदेश

इस अवसर पर प्रो. विनीता कुमारी ने कहा कि एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व, आत्मविश्वास और राष्ट्रप्रेम विकसित करने का सशक्त माध्यम है। रैंक केवल पद नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का प्रतीक है। उन्होंने रैंकधारी कैडेट्स से ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया। प्रो. कुमारी ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स भविष्य के जिम्मेदार नागरिक और कुशल नेतृत्वकर्ता बन सकते हैं। उन्होंने सभी को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम में उपस्थित लोग

कार्यक्रम में पूर्व सीनियर अंडर ऑफिसर सागेन सोरेन, अंडर ऑफिसर सलोनी जयसवाल, उमेश सोरेन, सविता मरांडी सहित कई एनसी कैडेट्स उपस्थित थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एनसीसी कैडेट्स की रैंक सेरेमनी कब आयोजित की गई?
एनसीसी कैडेट्स की रैंक सेरेमनी सोमवार को आयोजित की गई।
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