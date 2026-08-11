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Gridih News: हार्डवेयर दुकान से मोबाइल चोरी, दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के विश्वनाथ मंदिर बरगंडा स्थित हार्डवेयर दुकान से चोरी हुआ मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने दो युवकों, विशाल कुमार राम और गोल्डेन अंसारी, को गिरफ्तार कर लिया है। दुकान के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान हुई। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Gridih News: हार्डवेयर दुकान से मोबाइल चोरी, दो गिरफ्तार

Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। नगर थाना क्षेत्र के विश्वनाथ मंदिर बरगंडा स्थित एक हार्डवेयर दुकान के काउंटर से चोरी हुआ मोबाइल नगर पुलिस ने बरामद कर लिया है। इतना ही नहीं पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले दो युवकों को भी धर दबोचा है।

चोरों की गिरफ्तारी

सीसीटीवी कैमरा फुटेज से दोनों चोरों तक पुलिस पहुंच पायी है। मोबाइल चोरी करने के आरोप में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिहोडीह निवासी विशाल कुमार राम एवं नगर थाना क्षेत्र के आजाद नगर भण्डारीडीह निवासी गोल्डेन अंसारी उर्फ मुबारक अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने सोमवार को अदालत में प्रस्तुत किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में केंद्रीय कारा गिरिडीह भेज दिया गया। नगर थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है।

शिकायत और सीसीटीवी फुटेज

इस संबंध में पचंबा थाना क्षेत्र के पचंबा निवासी विकाश केडिया की शिकायत पर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। विकाश केडिया का कहना है कि वे 07 अगस्त की शाम विश्वनाथ मंदिर बरगंडा स्थित एक हार्डवेयर दुकान में कुछ सामान लेने गया था। इस दौरान बात कर वे अपना मोबाइल दुकान के काउन्टर पर रखा ही था कि किसी के द्वारा चोरी कर लिया गया। जब दुकान के सीसीटीवी कैमरा को देखा गया तो दो युवकों को मोबाइल चोरी करते देखा गया। इसके बाद अगल-बगल के लोगों से पता चला कि चोरी करनेवाला जो वीडियो में दिख रहा है वह विशाल कुमार राम एवं गोल्डेन अंसारी उर्फ मुबारक अंसारी है। ये लोग पहले भी जेल जा चुके हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह चोरी कब हुई थी?
यह चोरी 07 अगस्त की शाम को हुई थी।
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