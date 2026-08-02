Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gridih News: अनियमितता और गबन की शिकायत की जांच में योजनाएं पूर्ण मिली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
Follow us on Google News
share

Gridih News: डुमरी के बेरहा-सूईयाडीह पंचायत में 15वें वित्त आयोग की राशि के खर्च में अनियमितता के आरोप लगे। जांच में कुछ योजनाओं के लिए निकाली गई राशि और हुए कार्य के बीच अंतर पाया गया। बीडीओ ने योजना के कार्य की प्रगति की पुष्टि की और आगे की कार्रवाई की बात की।

Gridih News: अनियमितता और गबन की शिकायत की जांच में योजनाएं पूर्ण मिली

Gridih News: डुमरी। प्रखंड की बेरहा-सूईयाडीह पंचायत में 15वें वित्त आयोग की राशि के खर्च में कथित अनियमितता और गबन की शिकायत के बाद हुई जांच में योजनाओं के पूर्ण होने की बात सामने आई है। हालांकि प्रारंभिक जांच में कुछ योजनाओं में निकाली गई राशि और कराए गए कार्य के बीच अंतर मिलने की बात भी दर्ज की गई थी। जांगीदिरी निवासी सुरेश कुमार ने उपायुक्त एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी, गिरिडीह को दिए आवेदन में आरोप लगाया था कि मुखिया सुबोध कुमार यादव ने कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता की मिलीभगत से मापी पुस्तिका में प्रविष्टि किए बिना फर्जी वाउचर के माध्यम से पंचायत भवन, सामुदायिक भवन और जलमीनार मरम्मत के नाम पर 6.84 लाख रुपये से अधिक की निकासी कर ली। शिकायत में पंचायत भवन मरम्मत के नाम पर 2,96,609 रुपये, जलमीनार मरम्मत के नाम पर 2,64,000 रुपये तथा चालमो सामुदायिक भवन मरम्मत के नाम पर 1,23,754 रुपये की निकासी का आरोप लगाया गया था。

जांच की प्रक्रिया

शिकायत के आलोक में प्रभारी बीडीओ के निर्देश पर प्रखंड समन्वयक (पंचायती राज) द्वारा जांच की गई। जांच में प्रथम दृष्टा चालमो सामुदायिक भवन एवं पंचायत भवन में कराए गए कार्य की तुलना में अधिक राशि निकाले जाने की बात सामने आई। वहीं, जलमीनार मरम्मत से संबंधित सरकारी अभिलेख जांच के दौरान उपलब्ध नहीं कराए जाने से जांच प्रभावित होने का उल्लेख किया गया। इसके बाद डुमरी बीडीओ ने 10 जुलाई को ज्ञापांक 728 के तहत मुखिया, पंचायत सचिव तथा 15वें वित्त आयोग के कनीय अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा था।

क्या बोले प्रभारी बीडीओ

प्रभारी बीडीओ शशिभूषण बर्मा ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुखिया और पंचायत सचिव से जवाब तलब किया गया था। दोनों ने अपने जवाब में बताया कि सभी योजनाओं का मरम्मत कार्य प्रगति पर है। इसके बाद पुनः कराई गई जांच में संबंधित सभी योजनाएं पूर्ण पाई गईं। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डुमरी पंचायत में किस राशि के खर्च में अनियमितता की शिकायत की गई?
15वें वित्त आयोग की राशि के खर्च में अनियमितता और गबन की शिकायत की गई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gridih News Dumri Gridih Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।