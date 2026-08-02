Gridih News: अनियमितता और गबन की शिकायत की जांच में योजनाएं पूर्ण मिली

Gridih News: डुमरी। प्रखंड की बेरहा-सूईयाडीह पंचायत में 15वें वित्त आयोग की राशि के खर्च में कथित अनियमितता और गबन की शिकायत के बाद हुई जांच में योजनाओं के पूर्ण होने की बात सामने आई है। हालांकि प्रारंभिक जांच में कुछ योजनाओं में निकाली गई राशि और कराए गए कार्य के बीच अंतर मिलने की बात भी दर्ज की गई थी। जांगीदिरी निवासी सुरेश कुमार ने उपायुक्त एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी, गिरिडीह को दिए आवेदन में आरोप लगाया था कि मुखिया सुबोध कुमार यादव ने कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता की मिलीभगत से मापी पुस्तिका में प्रविष्टि किए बिना फर्जी वाउचर के माध्यम से पंचायत भवन, सामुदायिक भवन और जलमीनार मरम्मत के नाम पर 6.84 लाख रुपये से अधिक की निकासी कर ली। शिकायत में पंचायत भवन मरम्मत के नाम पर 2,96,609 रुपये, जलमीनार मरम्मत के नाम पर 2,64,000 रुपये तथा चालमो सामुदायिक भवन मरम्मत के नाम पर 1,23,754 रुपये की निकासी का आरोप लगाया गया था。