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Gridih News: हमारे शिवालय: 1925 में स्वयं-भू अवतरित हुए हैं नवडीहा के सर्वेश्वरनाथ बाबा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: जमुआ में बाबा महादेव शिवलिंग की असीम श्रद्धा है। यह सर्वेश्वर नाथ महादेव के नाम से पूजा जाता है और इसे चमत्कारी माना जाता है। 2023 में इसे पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। श्रद्धालु गोदावरी से जल लेकर बाबा को अर्पित कर रहे हैं।

Gridih News: हमारे शिवालय: 1925 में स्वयं-भू अवतरित हुए हैं नवडीहा के सर्वेश्वरनाथ बाबा

Gridih News: सियाटांड़, प्रतिनिधि। जमुआ में झारखंडधाम व झारो बाबा की तरह नवडीहा स्थिति बाबा महादेव शिवलिंग के प्रति भी भक्तों की अपार श्रद्धा है। बताते चलें कि स्वयंभू अवतरित उक्त शिवलिंग बड़ा ही चमत्कारी व भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला माना जाता है। सबकी मनोकामनाएं पूरी करने के कारण ही उक्त मंदिर में अवस्थित महादेव को सर्वेश्वर नाथ महादेव के नाम से जाना जाता है। मंदिर की महत्ता को देखते हुए वर्ष 2023 में ही जिला पर्यटन संवर्धन परिषद द्वारा इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है। वर्तमान में अभी हर रोज सैकड़ों श्रद्धालुओं द्वारा बाबा पर जलार्पण किया जा रहा है। गोदावरी से नवडीहा तक कांवड़ यात्रा शुरू

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कांवड़ यात्रा का महत्व

बताते चलें कि मंदिर के आसपास के दर्जनों गांवों के श्रद्धालुओं द्वारा बाबा में अद्भुत श्रद्धा रखते हुए पिछले कई वर्षों से कांवर यात्रा शुरू की है। भक्तगण जमुआ-देवरी बॉर्डर पर अवस्थित गोदावरी नदी से जल उठाकर बाबा को अर्पित कर रहे हैं।

बाबा सर्वेश्वर नाथ का उद्यम

1925 के लगभग अवतरित हुए थे बाबा सर्वेश्वर नाथ

मान्यता है कि महादेव स्थान के स्थायी निवासी बाबा भैरवानंद उक्त स्थान पर एक पेड़ की जड़ें उखाड़ रहे थे। अचानक उनके खंता एक पत्थर से टकरा गई। जिससे पत्थर से खून बहने लगा। इससे वे डरकर थर-थर कांपने लगे। उसे कांपता देख लोग वहां एकत्र हुए तो देखा एक पत्थर से खून बह रहा है। फिर पूरी खुदाई करने पर पत्थर एक शिवलिंग के आकार में दिखा। लोगों ने साक्षात महादेव के शिवलिंग देखकर उस दिन से उनकी पूजा-अर्चना शुरू कर दी। यह घटना वर्ष 1925 के सावन महीने की है। भैरवानंद बाबा के हाथों खुदाई के दौरान शिवलिंग मिलने की घटना को लोग कोई अचरज नहीं मानते; क्योंकि वे महादेव के परमभक्त थे और पैदल ही चारों धाम की यात्रा से लौटे थे।

शिव मंदिर का निर्माण

टिकैत उदित नारायण सिंह ने चंदे से कराया शिव मंदिर का निर्माण

सूत्रों के अनुसार नवडीहा टिकैत उदित नारायण सिंह ने सात वर्ष बाद 1932 ई. में चंदा कर शिव मंदिर का निर्माण किया। इसके ठीक दस वर्ष बाद 1942ई. में नवडीहा के झगरु साव ने माता जगत जननी पार्वती का मंदिर निर्माण निजी खर्च से करवाया। वर्तमान में जिप अध्यक्ष मुनिया देवी द्वारा मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य निजी खर्च से लाखों की लागत से करवाया जा रहा है। वहीं उस स्थान को पर्यटन का दर्जा देने के लिए विभागीय स्तर पर कार्य जारी है।

मंदिर के खिलाफ असामाजिक तत्वों का कृत्य

मंदिर को क्षतिग्रस्त करने में जान गंवा बैठे हैं असामाजिक तत्व

ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि कुछ असामाजिक तत्व माता पार्वती के मंदिर को तहस-नहस करने के लिए रात्रि में माता के मंदिर के ऊपर चढ़ गए और गुंबद उतारकर मंदिर को नष्ट करने की सोच रहे थे। उसी दौरान वह उपर से नीचे गिर कर भगवान के प्यारे हो लिए। उनके साथियों ने उनके घरवालों को बताए बिना शव को उसरी नदी में दफ़न कर गुंबद को छुपा दिया। लेकिन वे इस घिनौनी हरकत में कामयाब नहीं हो सके। अंततः मंदिर के गुंबद को वापस कर महादेव व माता से मांफी मांगने पर वे लोग विवश हो गए। बाद में मृतक के परिजनों को भी शव बरामद हो गया।

बम भोला समिति की भूमिका

बम भोला समिति के द्वारा किया जा रहा मंदिर का रख-रखाव

बम भोला समिति द्वारा मंदिर की देखरेख की जा रही है‌। वे महाशिवरात्रि की पूजा का आयोजन एवं मंदिर का विकास कार्य भी करते हैं‌। समिति में 46 स्थाई मेंबर हैं। समिति में उपाध्यक्ष अंबिका रजक, कौलेश्वर वर्मा सह मृगांक वर्मा सचिव व कोषाध्यक्ष पद पर धनंजय साव अपना योगदान दे रहे हैं।

सामान्य प्रश्न

बाबा महादेव शिवलिंग की महत्वता क्या है?
बाबा महादेव शिवलिंग को चमत्कारी माना जाता है और यह भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करता है।
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