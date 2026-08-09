Gridih News: तिसरी में दिवंगत युवाओं के परिजनों से मिलीं अन्नपूर्णा
Gridih News: तिसरी में बाल विकास सह महिला केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मृतक विकास सिन्हा, प्रिंस राउत, और विवेक यादव के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने परिवारों को सांत्वना दी और मदद का आश्वासन दिया। इनके निधन पर अन्नपूर्णा देवी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने शोक व्यक्त किया।
Gridih News: तिसरी, प्रतिनिधि। बाल विकास सह महिला केंद्रीय मंत्री व कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी शनिवार को तिसरी पहुंची। इस दौरान तिसरी के नेचर पार्क के पास पहले से इंतजार कर रहे भाजपा नेताओं ने अन्नपूर्णा देवी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके उपरान्त अन्नपूर्णा देवी तिसरी में मृतक विकास सिन्हा के घर जाकर उनके पीड़ित परिवार से मिली और इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। इसके बाद अन्नपूर्णा देवी कार्यकर्ताओं के साथ गुमगी पहुंची। जहां पर मृतक प्रिंस राउत और विवेक यादव के घर जाकर उनके शोकाकुल परिवार से मिली और उन्होंने दोनों युवकों की मौत पर शोक जताया। बता दें कि 28 जून को विकास सिन्हा की गंभीर बीमारी से मौत हो गई थी। वहीं छात्र प्रिंस राउत और विवेक यादव की 15 जुलाई को हुई सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसकी जानकारी मिलने पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी तिसरी पहुंची और तीनों मृतकों के शोकाकुल परिवार से मिलकर ढांढस बंधाया और उन्होंने हर मौके पर मदद करने का भरोसा दिलाया。
परिवारों से मिलना
इस दौरान मृतक विकास सिन्हा, प्रिंस राउत और विवेक यादव के पीड़ित परिवार के लोगों ने मंत्री अन्नपूर्णा देवी को अपना दुखड़ा सुनाया। इस हृदय विदारक घटना सुनकर अन्नपूर्णा देवी की आंखें नम हो गई। सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि तीनों अपने घर के बच्चे थे। तीनों युवकों की आकस्मिक मौत होने से उन्हें भी काफी दुःख है। अन्नपूर्णा देवी पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद गावां चली गई। पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक उपाध्याय, जिला परिषद सदस्य रामकुमार राउत, महादेव दुबे, दिनेश यादव, मनोज यादव, उदय साव, चंदौरी मंडल अध्यक्ष सुनील साव, तिसरी मंडल अध्यक्ष सुनील शर्मा, नरेश यादव, महेश यादव, उषा कुमारी, दिनेश विश्वकर्मा, कृष्णदेव यादव, सुनील यादव, दामोदर यादव, अनिल पासवान आदि भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे।
स्वागत कार्यक्रम
फोटो 08 जीआरडी 171 तिसरी में शनिवार को मृतक विकास सिन्हा के पीड़ित परिवार से मिलती केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी व अन्य।
172 तिसरी में अन्नपूर्णा देवी का स्वागत करते भाजपा कार्यकर्ता।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।