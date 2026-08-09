Gridih News: सांसद अन्नपूर्णा देवी ने किया क्षेत्र का दौरा
Gridih News: गावां। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गावां प्रखंड का दौरा किया, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एंबुलेंस की कमी की शिकायत सुनकर सिविल सर्जन से बात की। मंत्री ने एमपी मद से एंबुलेंस उपलब्ध कराने की घोषणा की और अन्य स्थानीय समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।
Gridih News: गावां। कोडरमा सांसद सह केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शुक्रवार को गावां प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर आम लोगों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी ली। गावां बाजार में ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एंबुलेंस नहीं रहने की शिकायत की। इस पर सांसद ने सिविल सर्जन से बात कर तत्काल गावां में एंबुलेंस उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने सांसद मद से भी गावां को एंबुलेंस उपलब्ध कराने की घोषणा की। गावां रानाटोला में नाली व सड़क निर्माण की मांग पर उन्होंने उपायुक्त से बात कर समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया।
वहीं मंझने-पछियारीडीह नदी पर पुल निर्माण की मांग भी ग्रामीणों ने सांसद के समक्ष रखी। इसके बाद सांसद पटना पहुंचीं और हाल में वज्रपात से मृत पूनम देवी के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। मौके पर जिला ग्रामीण अध्यक्ष महेंद्र वर्मा, अशोक उपाध्याय, दिनेश यादव, नवीन कुमार, मनोज यादव, उषा कुमारी, श्रीराम यादव, मुन्ना सिंह, तिनुपाल, चन्द्रशेखर आजाद समेत कई लोग मौजूद थे।
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