Gridih News: मुंबई में रहनेवाले प्रवासी मजदूर भी बोलने लगे फर्राटेदार मराठी

Gridih News: बगोदर प्रखंड के प्रवासी मजदूरों के लिए मुंबई में विशेष मराठी भाषा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए है, जिसमें उन्हें सरल और प्रभावी तरीके से मराठी सिखाई जा रही है। शिविर 11 जुलाई से 15 अगस्त तक चलेगा, जिसमें परीक्षा भी होगी।

Gridih News: धर्मेन्द्र पाठक, बगोदर। मुंबई में रहकर रोजी-रोटी कमाने वाले बगोदर प्रखंड व आसपास के क्षेत्र के प्रवासी मजदूर अब फर्राटेदार मराठी बोलने लगे हैं।

शिविर का उद्देश्य मुंबई में भाषा को लेकर कई बार विवाद और परेशानियों के बाद झारखंडी एकता संघ, बोरीवली इकाई ने उनके लिए विशेष मराठी भाषा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। सामाजिक सद्भाव और भाषा ज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह शिविर मुख्य रूप से ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों एवं मालिकों के लिए आयोजित किया गया है। शिविर में मराठियों द्वारा उन्हें सरल और प्रभावी तरीके से मराठी भाषा सिखाई जा रही है।

प्रशिक्षण की जानकारी झारखंडी एकता संघ बोरीवली इकाई के अध्यक्ष सह प्रवासी मजदूर भीम कुमार गुप्ता ने बताया कि चौगुले कनिष्ठ महाविद्यालय, बोरीवली पूर्व के केंद्र प्रमुख स्वाति अमित तावड़े के कुशल मार्गदर्शन में टैक्सी / ऑटो चालकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 11 जुलाई से शुरू हुई ट्रेनिंग 15 अगस्त को समाप्त होगा। इस बीच परीक्षा भी ली जा रही है और 15 अगस्त को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। प्रशिक्षक टीम में समीर पाटिल, प्रियंका फेगड़े, नीरज नारकर एवं समीर परब ने चालकों को भाषा सीखने में भरपूर सहयोग कर रहे हैं।

समाज में सकारात्मक बदलाव उन्होंने बताया कि श्रीकृष्ण शिक्षण प्रसारक मंडल के कार्यवाह एवं राज्य मराठी विकास संस्था के सदस्य संजय डहाले द्वारा प्रशिक्षण के लिए स्थान उपलब्ध कराया गया है। झारखंडी एकता संघ, बोरीवली इकाई के अध्यक्ष भीम कुमार गुप्ता, मंटू मोदी, समीम अंसारी एवं विनोद नायक की अगुवाई में सभी शिक्षकों को पुष्पगुच्छ एवं शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि भाषा जोड़ने का माध्यम है और यह पहल समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।