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Gridih News: प्रवासी मजदूर का शव गांव पहुंचा, भाकपा माले ने परिजनों को बंधाया ढांढस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: बिरनी। बिरनी प्रखंड के खेदवारा पंचायत अंतर्गत बेराहीटांड़ गांव निवासी प्रवासी मजदूर बाबूलाल मरांडी का शव शनिवार को उनके पैतृक गांव पहुंचते ही पूरे गां

Gridih News: प्रवासी मजदूर का शव गांव पहुंचा, भाकपा माले ने परिजनों को बंधाया ढांढस

Gridih News: बिरनी। बिरनी प्रखंड के खेदवारा पंचायत अंतर्गत बेराहीटांड़ गांव निवासी प्रवासी मजदूर बाबूलाल मरांडी का शव शनिवार को उनके पैतृक गांव पहुंचते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। शव के गांव पहुंचने के बाद भाकपा माले की टीम ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। परिजनों के अनुसार बाबूलाल मरांडी महाराष्ट्र में रहकर मजदूरी करते थे। 30 जुलाई को वे ट्रेन से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान महाराष्ट्र सीमा के तुन्सर रेलवे स्टेशन के समीप सफर के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद शनिवार को उनका शव गांव लाया गया, जहां परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था।

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घटना की सूचना मिलते ही भाकपा माले की टीम बेराहीटांड़ पहुंची। टीम ने श्रम अधीक्षक से वार्ता कर मृतक के आश्रितों को श्रम विभाग के प्रावधानों के तहत तत्काल मुआवजा दिलाने की मांग की। साथ ही पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की अपील की। उप प्रमुख शेखर सुमन ने बताया कि पार्टी पीड़ित परिवार के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहेगी और उन्हें न्याय तथा सरकारी सहायता दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। मौके पर बिरनी प्रमुख रामू बैठा, मुखिया प्रतिनिधि ईश्वर मंडल, प्रखंड कमेटी सदस्य अशोक मंडल, पंचायत समिति सदस्य राजू मंडल, एतवारी टुडू, बिनोद टुडू सहित कई कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद थे।

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