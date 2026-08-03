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Gridih News: अर्द्धविक्षिप्त के हमले में युवक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: गांडेय के फतेहपुर गांव में एक अर्धविक्षिप्त आदमी ने युवक अभि सोरेन को लाठी से मारकर घायल कर दिया। अभि के परिजन उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल ले गए। घटना के बाद अहिल्यापुर पुलिस ने मामले की जानकारी ली और घायल को अस्पताल भेजा।

Gridih News: अर्द्धविक्षिप्त के हमले में युवक घायल

Gridih News: गांडेय, प्रतिनिधि। गांडेय अंचल के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में सोमवार दोपहर अर्धविक्षिप्त की मार से एक युवक घायल हो गया। घायल युवक फतेहपुर गांव निवासी अभि सोरेन हैं। घायल युवक के परिजन उसे आनन - फानन में गांडेय सीएचसी लेकर पहुंचे। सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद युवक को सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार, अभि सोरेन अपने घर के सामने बैठा हुआ था। इसी क्रम में एक अर्धविक्षिप्त युवक आया और उसके माथा में लाठी से वार कर दिया, जिससे युवक घायल होकर बेहोश हो गया। परिजनों ने इसकी सूचना अहिल्यापुर पुलिस को दी।

घटना की सूचना मिलने पर अहिल्यापुर पुलिस फतेहपुर गांव पहुंची और घायल युवक को अस्पताल भेजा।

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