Gridih News: बीएसएम स्कूल में दो दिवसीय मेगा आई चेकअप कैंप शुरू

गिरिडीह, प्रतिनिधि। इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन एवं रोटरी क्लब गिरिडीह के संयुक्त प्रयास से शनिवार को बीएसएम स्कूल, गिरिडीह में दो दिवसीय मेगा आई चेकअप कैंप का शुभारंभ हुआ। शिविर में लगभग 400 विद्यार्थियों की निःशुल्क नेत्र जांच का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय की प्राचार्या संगीता सिंह ने किया।

समारोह में उपस्थित लोग

इस दौरान उन्होंने इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की अध्यक्ष राखी झुनझुनवाला एवं पीडीसी पूनम सहाय तथा रोटरी क्लब गिरिडीह के अध्यक्ष अमित कुमार गुप्ता एवं सचिव मनीष कुमार बर्णवाल का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत एवं सम्मान किया गया। प्राचार्या संगीता सिंह ने कहा कि इस प्रकार के शिविर से बच्चों की आंखों की समस्याओं की समय पर पहचान हो सकेगी और उन्हें उचित परामर्श व उपचार मिल सकेगा। इनर व्हील अध्यक्ष राखी झुनझुनवाला ने कहा कि आज के समय में मोबाइल, ऑनलाइन पढ़ाई और गेम्स के कारण बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, जिससे कम उम्र में ही आंखों की समस्याएं बढ़ रही हैं। क्लब आगे भी विभिन्न विद्यालयों में ऐसे कैंप आयोजित करेगा। पीडीसी पूनम सहाय ने विद्यार्थियों को आंखों की देखभाल, संतुलित आहार, स्क्रीन टाइम कम रखने और आंखों को सुरक्षित रखने के उपाय बताए। शिविर रोटरी की अत्याधुनिक आई चेकअप वैन के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। मौके पर आईपीपी कविता राजगढ़िया, वाइस प्रेसिडेंट स्मृति आनंद, सचिव संगीता सिन्हा, अंजू सिन्हा, पूजा जमुआर एवं शशि जैन उपस्थित थीं।