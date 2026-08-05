Gridih News: मोटर की मरम्मत कर जल्द बहाल होगी गावां में जलापूर्ति
Gridih News: गावां पंचायत सचिवालय में जलापूर्ति प्रबंधन समिति की बैठक हुई। मुखिया कन्हाई कुमार की अध्यक्षता में बैठक में जलापूर्ति व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बीते समय की आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। खराब मोटर की मरम्मत कर जलापूर्ति बहाल करने और बकाएदारों पर कार्रवाई का निर्णय लिया गया।
Gridih News: गावां, प्रतिनिधि। गावां पंचायत सचिवालय में मंगलवार को गावां जलापूर्ति प्रबंधन समिति की बैठक मुखिया कन्हाई कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारु करने समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में पिछली बैठक से लेकर वर्तमान तक समिति को प्राप्त आय और किए गए खर्च का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। इस पर सदस्यों ने चर्चा करते हुए पूर्व से गठित जलापूर्ति प्रबंधन समिति को यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया। बताया गया कि जलापूर्ति योजना की खराब मोटर की संवेदक दिलीप यादव द्वारा शीघ्र मरम्मत कराई जाएगी। इसके बाद गांवा में नियमित जलापूर्ति बहाल करने का प्रयास किया जाएगा।
बैठक में लंबे समय से जलापूर्ति का बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को चिह्नित करने का भी निर्णय लिया गया। ऐसे उपभोक्ताओं को पहले बकाया बिल जमा करने के लिए सूचित किया जाएगा। इसके बावजूद भुगतान नहीं करने पर नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। मौके पर नगवां मुखिया मो. मिराज उद्दीन, जेई जितेंद्र कुशवाहा, झामुमो युवा मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष शुभम भानु, महिला मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष रेशमा प्रवीण, वार्ड सदस्य टिंकू कुमार, मुकेश राम, पप्पू बरनवाल, अरुण कुमार, मोनू साहा, सतीश रंजन, गांवा जलसहिया नंदा देवी सहित पटना व नगवां के जलसहिया और संबंधित कर्मी मौजूद थे।
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