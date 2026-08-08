Gridih News: शतावरी पौधा स्वास्थ्य के साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक: डीएओ
Gridih News: हीरोडीह में जन विकास संस्थान के तहत जेपीके कुशवाहा कॉलेज में शतावरी औषधीय पौधों की संगोष्ठी आयोजित की गई। कृषि पदाधिकारी रंजीत कुमार मंडल ने पौधे के औषधीय गुणों और खेती के फायदों पर चर्चा की। विद्यार्थियों और अभिभावकों को शतावरी के पौधे वितरित किए गए। कार्यक्रम में अनेक अधिकारी और शिक्षकों ने भाग लिया।
Gridih News: हीरोडीह, प्रतिनिधि। जन विकास संस्थान के तत्वावधान में शनिवार को जमुआ प्रखंड अंतर्गत भंडारो स्थित जेपीके कुशवाहा कॉलेज में शतावरी औषधीय पौधे के महत्व और इसके औषधीय गुणों को लेकर संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में अभिभावकों, विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं क्षेत्र के कई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी रंजीत कुमार मंडल ने कहा कि शतावरी एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है, जिसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में लंबे समय से किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि शतावरी में कई उपयोगी औषधीय गुण पाए जाते हैं और इसकी खेती किसानों के लिए आय का एक बेहतर वैकल्पिक स्रोत बन सकती है।
उन्होंने किसानों और युवाओं से औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि बदलते समय में किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ-साथ औषधीय एवं लाभकारी पौधों की खेती पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे कृषि में विविधता आएगी और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने शतावरी के पौधे की देखभाल, उचित तरीके से रोपण और इसके महत्व की जानकारी भी उपस्थित लोगों को दी।कार्यक्रम में जमुआ प्रखंड कृषि पदाधिकारी अनिल गोस्वामी सहित अन्य अधिकारी ने भी शतावरी की उपयोगिता एवं इसके उत्पादन से संबंधित जानकारी साझा की। संगोष्ठी के दौरान विद्यालय परिवार के प्रत्येक विद्यार्थी, अभिभावक एवं शिक्षक को शतावरी के पौधे वितरित किए गए। इस अवसर पर आत्मा गिरिडीह के उपनिदेशक राकेश कुमार सिंह, पीआई की विशालाक्षी चौबे, जन विकास संस्थान की अध्यक्ष विभा वर्मा, हरित प्रोड्यूसर लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक सुरेश वर्मा, एसबीएमके हाई स्कूल के प्रधानाचार्य नीलकंठ मंडल सहित रीतलाल वर्मा, अर्जुन वर्मा, कृष्णा पंडित एवं आदित्य राज आनंद मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन विवेक राज ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन एवं समापन प्रो अशोक सिंह ने किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।