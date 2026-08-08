Gridih News: शतावरी पौधा स्वास्थ्य के साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक: डीएओ

Gridih News: हीरोडीह, प्रतिनिधि। जन विकास संस्थान के तत्वावधान में शनिवार को जमुआ प्रखंड अंतर्गत भंडारो स्थित जेपीके कुशवाहा कॉलेज में शतावरी औषधीय पौधे के महत्व और इसके औषधीय गुणों को लेकर संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में अभिभावकों, विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं क्षेत्र के कई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी रंजीत कुमार मंडल ने कहा कि शतावरी एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है, जिसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में लंबे समय से किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि शतावरी में कई उपयोगी औषधीय गुण पाए जाते हैं और इसकी खेती किसानों के लिए आय का एक बेहतर वैकल्पिक स्रोत बन सकती है।

उन्होंने किसानों और युवाओं से औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि बदलते समय में किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ-साथ औषधीय एवं लाभकारी पौधों की खेती पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे कृषि में विविधता आएगी और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने शतावरी के पौधे की देखभाल, उचित तरीके से रोपण और इसके महत्व की जानकारी भी उपस्थित लोगों को दी।कार्यक्रम में जमुआ प्रखंड कृषि पदाधिकारी अनिल गोस्वामी सहित अन्य अधिकारी ने भी शतावरी की उपयोगिता एवं इसके उत्पादन से संबंधित जानकारी साझा की। संगोष्ठी के दौरान विद्यालय परिवार के प्रत्येक विद्यार्थी, अभिभावक एवं शिक्षक को शतावरी के पौधे वितरित किए गए। इस अवसर पर आत्मा गिरिडीह के उपनिदेशक राकेश कुमार सिंह, पीआई की विशालाक्षी चौबे, जन विकास संस्थान की अध्यक्ष विभा वर्मा, हरित प्रोड्यूसर लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक सुरेश वर्मा, एसबीएमके हाई स्कूल के प्रधानाचार्य नीलकंठ मंडल सहित रीतलाल वर्मा, अर्जुन वर्मा, कृष्णा पंडित एवं आदित्य राज आनंद मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन विवेक राज ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन एवं समापन प्रो अशोक सिंह ने किया।