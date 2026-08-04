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Gridih News: सुबह से जलाभिषेक के लिए लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: जमुआ के मुक्तेश्वर धाम में श्रावण माह की पहली सोमवारी को भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर में जल चढ़ाने के लिए लंबी कतारें बनी रहीं, और मंदिर समिति ने भक्तों की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखा।

Gridih News: सुबह से जलाभिषेक के लिए लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतार

Gridih News: जमुआ, प्रतिनिधि। श्रावण माह की पहली सोमवारी को जमुआ प्रखंड अंतर्गत मुक्तेश्वर धाम (झारो नदी धाम) में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। वही जमुआ पंच मंदिर, बसरिया बाबा धाम, जलीय सूर्य मंदिर समेत मंदिरों में सुबह से ही भीड़ देखने को मिली। शिवभक्तों का मंदिर पहुंचना शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष के बीच भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। शाम में भी मंदिरों में भीड़ देखने को मिली।

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आसपास के गांवों के अलावा दूर-दराज क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे। पूरे मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर मंदिर समिति के सदस्य पूरे समय मुस्तैद रहे। भीड़ को व्यवस्थित ढंग से दर्शन कराने, जलाभिषेक की व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो, इसके लिए समिति के सदस्यों ने लगातार निगरानी रखी। समिति की ओर से की गई व्यवस्थाओं की श्रद्धालुओं ने भी सराहना की।

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